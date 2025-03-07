Elektrik birim fiyatının belirlenmesindeki yanlış uygulamadan acilen vazgeçilmelidir

Meskenlerde yıllık 5.000 kilovatı aşan elektrik tüketiminde, farklı bir tarife (daha pahalı birim fiyat) üzerinden elektrik faturalarının belirlenmesine ilişkin uygulamada, abonelerin 2024 yılı tüketim miktarlarının esas alındığı bilgisi derneğimize ulaşmıştır. Yani elektrik abonelerinin 2024 yılı yıllık tüketim miktarları esas alınarak 2025 yılı elektrik birim fiyatları belirlenmektedir.

Oysaki 2025 yılında tüketim alışkanlıkları tamamen değişebilir ve aylık/yıllık tüketim miktarı belirlenen yıllık 5.000 kilovat sınırının altında kalabilir. Örneğin, 2024 yılında elektrikle ısınan bir konut sahibi, 2025 yılında doğalgaz ile ısınmaya geçebilir. Aynı şekilde, konutta barınan hane halkı sayısı ile konuttaki elektrikli ürün sayısı 2025 yılında azalmış olabilir.

Ayrıca, EPDK kararı 16 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmiştir.

Durum böyleyken, geçmiş dönem (2024 yılı) tüketim miktarını esas alarak cari yılın (2025 yılı) birim fiyatını belirlemek adil bir uygulama değildir.

Uygulamanın içeriği hakkında elektrik aboneleri şeffaf ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmeli, 2024 yılı tüketim miktarının esas alınarak 2025 yılı elektrik birim fiyatının belirlenmesi uygulamasından acilen vazgeçilmelidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK başta olmak üzere yetkililerin dikkatine önemle sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)