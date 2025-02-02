Elektrikte tarife değişikliği yeniden değerlendirilmelidir

1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak elektrik tarife değişikliği konusunda vatandaşın kafası karışmış durumda. Hayat pahalılığı içinde zorlanan vatandaşlar, “Bu da nereden çıktı? Faturam ne kadar artacak? Zaten zor geçiniyorum” endişesi taşıyor.

Basındaki haberler ve Sayın Bakan’ın “Bu değişiklik yalnızca abonelerin %3’ünü etkileyecek” açıklamasına rağmen kamuoyundaki tedirginlik devam ediyor. Tüketim miktarına bağlı olarak yalnızca %3’lük bir abone grubunun etkileneceği ileri sürülse de elektriğin daha pahalı hâle gelmesi, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara ek bir yük getirecektir.

Tarife değişikliği yapmak yerine, kayıp ve kaçak elektrikle etkin mücadele edilmeli, kaçak kullanımın önüne geçilmeli, elektrik bedelleri kaçak kullananlardan tahsil edilmeli ve enerji tasarrufu teşvik edilmelidir. Vatandaşın elektrik faturasını artırmak yerine düşürmek daha faydalı olacaktır.

Elektrik tarife değişikliği, yaşanan geçim sıkıntısı göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. Aksi takdirde bu zam, yalnızca vatandaşları değil, hükümeti de zor durumda bırakacaktır.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)