Enerji hizmetlerinde de KDV % 1'e indirilmelidir!

Daha önce sık sık gündeme getirdiğimiz, temel gıda ürünlerindeki KDV oranların düşürülmesine ilişkin önerimizin hayata geçirilecek olmasını (% 8’den %1’e indirilmesini) olumlu buluyoruz. İndirimin perakende gıda fiyatlarına mutlaka yansımasını, buna ilişkin denetimlerin yapılmasını bekliyoruz.

Aynı indirimin, enerji fiyatlarına uygulanan % 18 KDV oranında da yapılmasını, enerjide KDV oranının % 1’e indirilmesini milyonlarca tüketici adına talep ediyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu