"Epstein dosyası" İsrail istihbaratının Trump'ı adeta rehin aldığını düşündürüyor.

Watergate skandalı ile Wikileaks belgelerinden sonra ABD ve Dünya, büyük bir infial içinde.

İran'a saldırıyı bu dosyaya ilişkin karartma çabasına bağlayanlar da var.

"Epstein Savaşı" demek de mümkün ancak, bu dosya olmasaydı da, ABD'nin ve Siyonist İsrail yönetiminin böyle bir Savaşı tetiklemesi beklenirdi.

Gerçekten aylar önce de aynısı yaptılar; Gazze'de insanlık suçlarına ortak oldular.

İki boyutu var tuttukları "işin":

Bir, Ortadoğu'da Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den "koparılacak" topraklarda sentetik bir Kürt devleti kurmak, aslında Büyük İsrail'e zemin bulmak...

İki, Asya'dan yükselen ve üretimi, dış satımı, mali gücüyle Dünya ekonomisinde ABD'yi zirveden ve doları da tahtından indirme seyri içinde olan Çin'in engellenmesi...

Çin'in aynı zamanda ticarette Avrupa ile ilişkilerinin lokomotifi olacak İpek Yolu da bu savaşın etkisiyle akamete uğrayacak, böylece ABD, NATO içinde prestijisini de koruyacak!

Asıl hesap , bu!

Bu hesap ne kadar çarşıya uyacak, onu, kısa sürede bitmeyeceği anlaşılan bu son savaşta, Rusya ve diğer BRICS ülkelerinin tutumu da belirleyecek.

Savaşın kar hanesine körfez emirliklerine silah satan ABD sanayisi yazılabilir, ancak savaşın zarar hanesi Dünya çapındadır; doğalgaz ve petrol arzında şimdilik ortalama yüzde yirmi azalma bile halklara büyük maliyetler getirecektir.

Kuşkusuz bu kadar yoğun silahlanan bir Dünya için 3. Büyük Savaşın ayak sesleri daha yakından duyulur olmuştur.

Nadir olarak işlenen elementler, nikel, bakır gibi madenler ve giderek tükenen su kaynakları büyük çarpışmayı Tayvan civarına adreslemekte ve ana tarafları olarak Çin ile ABD'yi belirlemektedir.

Tüm bu kargaşa ortamında Türkiye son derecede duyarlı olmak ve ulusal birlik içinde davranmak zorundadır.

Bölgemizdeki emellerini gerçekleştirmek için elli yıllık hatta yüz yıllık plan yapan emperyalist akıl, mezhep, köken, siyaset demeden "halkı halka, devleti devlete kırdırmak" için akla hayale gelmeyen tertipler yapabilir.

O aklın ne mal olduğunu, kim olduğunu, Aşık Mahsuni Şerif bize çok net söylemiştir!

Gerçekten daha geçen gün "İran, Türkiye topraklarına füze atıyor" yaygarası çıkarılmış, Allah'tan devlet deneyimimiz bu kumpası boşa çıkarmıştır.

Türkiye her zor zamanda olduğu gibi: bölge merkezli dış politikaya önem veren, yanı sıra, uluslararasında barış ve hakça bir düzen isteyen Atatürk'ün sesine ve sözüne sarılmalıdır.

Dileyelim akan kan dursun, gerçekten adına yeni denmeye layık insancıl sol bir dünya kurulsun!

Dr. R.Bülend Kırmacı

