Etiket ve raf fiyatları ile ilgili şikayetler arttı

Bir arkadaşımın mesajını, aşağıda sizlerle aynen paylaşıyorum.

“Umarım keyifler yerindedir. Bir süredir … gibi özellikle ucuz marketlerde kasadaki fiyat ile rafta yazılı fiyatlar arasında fark oluyor. İtiraz edene cevap hazır, elemanlar etiket değiştirmeyi unutmuş diyorlar”

Son günlerde, tüketicilerimizden benzer şikayetleri çok sık alıyoruz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesinde konuya ilişkin açık yasal düzenleme bulunmaktadır. Kanun’un 54/2. maddesinde “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda, TÜKETİCİ LEHİNE OLAN FİYAT UYGULANIR” denilmektedir.

Kasa fiyatı ile etiket veya raf fiyatının farklı olması halinde, tüketici lehine olan düşük fiyatın uygulanması mecburiyeti vardır. Etiketin değiştirilmesinin unutulması, mazeret olarak kabul edilemez.

Benzer uygulama ile karşılaşılması halinde, Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabilir, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebiliriz.

İşletme sahiplerinin, kamu yetkililerinin ve tüketicilerimizin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.