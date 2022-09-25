Evde bakım hizmetlerinde şikayetler artıyor

Son günlerde, evde bakım hizmetlerinden (Çocuk, yaşlı bakımı, ev işlerine yardım gibi) yararlanan ailelerden gelen şikayetler artmaya başladı. Derneğimize ulaşan vatandaşlarımız hem mağduriyetlerini/şikayetlerini dile getirmekte, hem de yasal hakları/izleyecekleri yollar konusunda bilgi sahini olmak istemektedirler.

Uygulamada karşılaşılan sorunları,

-Bu hizmetleri sağlayacak nitelikli çalışan bulunamaması,

-Bazı çalışanların, çalıştıkları evleri sığınacak ya da kalacak bir yer olarak düşünmesi,

-Aracı firmalara peşin olarak ödenmesi istenen aylık bakım ücretlerinin çok yüksek olması,

-Bu hizmeti sağlayan aracı firmaların, para iadelerinde sözleşmelere çok ağır şartlar (Hukuken haksız şartlar) koyması,

-Çalışanların sudan bahanelelerle işi bırakması, sonrasında firmalarca bir başka çalışan temin edilememesi, temin etme süresinin uzaması,

-Çalışan temin edilememesi nedeniyle evde bakım hizmetleri ile ailelerin günlük olağan işlerinin aksaması,

-Para iadelerinde firmalarca yüksek tutarlı kesintiler yapılması ya da para iadelerinin sürüncemede bırakılması,

şeklinde özetleyebiliriz.

Son yıllarda evde bakım hizmetlerine duyulan talebin artması, sektörde nitelikli işgücü açığını ortaya çıkarmıştır. Salgın hastalık ve ekonomik gerekçelerle ülkelerine dönüş yapan yabancı uygurluklu çalışanlar nedeniyle, bu ihtiyaç daha da artmış bulunmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların yüksek kazanç sağlama beklentisi (ailelerin çaresizliğini de fırsat sayarak) niteliksiz hizmet verme eğilimini artırmaktadır. Bu açıdan, öncelikle hizmet alınacak firmaların güvenilir, kurumsal bir firma olmasına ve referanslarının olumlu olmasına özen göstermek gerekiyor.

“Denize düşen yılana sarılır” sözündeki benzer mecburiyet hali söz konusu olsa da, firmalar ile sözleşme imzalamadan önce, sözleşme içeriğini incelemekte, hukuki destek almakta yarar bulunmaktadır.

Ayıplı hizmet nedeniyle yaşanılan maddi zararların giderilmesi amacıyla, tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulmalıdır.

Para iadelerinde, sözleşmelerde firmalar lehine yüksek tutarlı kesintiler yapma hakkı veren hükümler yer alsa bile, sözleşmelerde haksız şart varlığı ileri sürülerek, yasal haklarımızı mutlaka aramalıyız.

Çalışma ve hizmet şartlarını gereği gibi yerine getirmeyen firmalar hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına şikayette bulunulabilir.

Çocuklarımızın, anne ve babalarımızın veya bakıma muhtaç diğer yakınlarımızın sağlık ve güvenliklerinin emanet edildiği, evlerimizin kapılarının sonuna kadar açıldığı bu sektörün standartlara uygun hizmet vermesi ve sürekli denetlenmesi çok önem taşımaktadır.

Evde bakım hizmeti veren firmaların kamu ve yerel yönetimler tarafından sürekli denetlenmesi, hem nitelikli hizmet verilmesi, hem de vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması açısından yararlı olacaktır. 25.09.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)