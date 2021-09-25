Fahiş Fiyat Denetimleri!

Rahmetli Necmettin Erbakan, ekonomide “Pansuman” tedbirler diye bir tabir kullanırdı. Ticaret Bakanlığı’nın 5 büyük zincir markete yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerini de “Pansuman” tedbirler olarak değerlendiriyorum.

Fiyatlar ne zaman artış gösterse denetimler başlıyor, piyasalarda birazcık rahatlama sağlanıyor, sonra aynı şeyler yine devam ediyor. Üretimden tüketime kadar kalıcı ve uygulanabilir politikalar hayata geçirilmeden, sorunlar maalesef çözülemiyor.

Piyasa denetimleri her ürün ve mal için elbette olmalı. Ancak, bu sorunun sadece denetimler ile çözülemeyeceğini hepimiz bilmeliyiz. Aksi halde pansuman tedbirlerle kendimizi kandırmış oluyor, günü kurtarmaya çalışıyoruz. 25.09.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.