Fiyatlarını indirmeye satıcılardan alışveriş yapmıyoruz

Döviz kurundaki düşüşlerin, mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansımadığını, etiket ve raf fiyatları ile fiyat listelerinin değişmediğini hep birlikte görüyoruz.

Tüketicilerimizi, tüketim ve talep etme haklarını kullanarak, fiyatlarını düşürmeyen işyerlerinden alışveriş yapmamaya davet ediyoruz. Alışveriş yapmak için gitiğimiz her işletmeye, fiyatlarında indirim yapıp yapmadıklarını sormalıyız. Satış fiyatlarını daha önceden bildiğimiz mal ve hizmetlerin etiket ve raf fiyatları ile fiyat listelerini kontrol etmeliyiz. Fiyatlarda indirim yapmayan veya aksine fiyatları yükselten işyerlerini Ticaret İl Müdürlüklerine veya Ticaret Bakanlığına şikayet etmeliyiz.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, satıcıların fiyat indirimlerini acilen yapmalarını bekliyor, indirimleri fiyat etiketlerinde, raf fiyatlarında ve fiyat listelerinde görmek istiyoruz.

Devletin Anayasal görevi olan “Tüketicileri koruyucu tedbirleri” biran önce almasını bekliyoruz.

Kamuoyuna ve yetkililere duyurulur.

Saygılarımızla.26.12.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu