Devlet yönetiminin birinci görevi, yurttaşlarına helalinden iş sağlamaktır.

Dikkat ederseniz "iş bulmak" demiyorum; çünkü bu siyasi kayırmacılığı çağrıştıran ve yetenekli insan gücü yetiştirilmesini göz ardı eden arkaik bir tanım olarak kalıyor.

Bence doğru ve çağdaş tanım: "iş sağlamak" olmalı... Nitelikli, eğitimli, hakça süreçlerden geçilerek yapılanan ve bir plana dayalı istihdam sağlamak...

Özellikle de gençlerimize iş sağlamak zorundayız.

Bu konuda atılan her adımı umutla karşılarım.

Bu bağlamda kimi verileri de paylaşmak istiyorum:

Türkiye, Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkelerinden biri olma özelliğini koruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15–24 yaş arası genç nüfus yaklaşık toplam nüfusun yüzde 15’i...

Buna karşılık Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 17 - 20 aralığında bulunuyor.

Bir hesapça her dört gençten biri, eğitim sisteminin ve iş gücü piyasasının tamamen dışında kalmış durumda. (Bu oran, OECD ortalamasının belirgin biçimde üzerinde)

O arada üniversite mezunu gençler arasında işsizlik de hatırı sayılır düzeylerde...

Ekonomimiz plana, iş piyasamız insangücü planlamasına dayanmıyor.

Devrini tamamlamış meslekler, yeni ihtiyaç alanları ve diploma kadar nitelik sağlayan eğitim kurumları konusunda etkin değiliz.

Üretimde nitelikli teknik eleman açığı, eğitim sistemi ile istihdam yapısı arasındaki uyumsuzluğu hatırlatıyor.

Genç istihdamındaki sorunun bir başka boyutunu, yoksulluğun altındaki "asgari ücretten" bile daha azına razı olarak çalışan gençler oluşturuyor...

Hem işsizlik baskısı hem de gelecek kaygısı yaşanıyor...

Tablonun tümü gençler arasında "yurt dışına yönelme" eğilimini de artırıyor.

Bazı analizlere göre, son yıllarda Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin önemli bir kısmını 20 - 34 yaş arası, eğitimli gençler oluşturuyor.

Evet bu tabloyu gençlerimiz lehine değiştirmek zorundayız...

Bu, siyaseti de aşan ulusal bir ödev olmalı...

Planlı, kamucu, kalkınmacı politikalarla genç istihdamı, ekonomik büyümenin en güçlü kaldıraçlarından biri olabilir...

Gençlerimiz istihdama kazandırılırken, Türkiye de kazanır!

Gerçekten kimi hesaplamalara göre genç işsizlik oranında sağlanacak her 1 puanlık düşüş, milli gelire milyarlarca liralık ek katkı anlamına gelmektedir.

Öte yandan gençlerin üretime katkısı, sosyal kalkınma açısından da elzemdir.

Türkiye’nin ihtiyacı; gençleri kalıcı, kurallı, gelecek vaat eden istihdam olanaklarıyla buluşturacak yapılanmadır...

Bu bağlamda ve planlamanın ışığında;

*mesleki eğitim,

*staj ve çıraklık sistemlerinin güçlendirilmesi;

*dijital becerilere yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması;

*genç girişimciliğinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

bir iktisadi zorunluluk, bir milli sorumluluktur.

Türkiye’mizin güzel ve görkemli geleceği, gençlerimize meslek, iş, sosyal, kültürel, sportif alanlar ve de elbette özgürlük içinde umut arz etmekle, güvence altına alınabilir...

Gençler yaparsa, Türkiye başarır!

