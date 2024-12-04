Gıda fiyatları neden yükseliyor, tarla ile market arasındaki fark neden yüksek ?

Gıda fiyatlarındaki artışlar ile ilgili olarak yukarıdaki soruları çoğaltabiliriz.

Yaklaşık 22 yıldır ülkeyi yöneten Ak Parti İktidarı, maalesef bu sorunlara çözüm bulamadı. Mevsimsel şartlar ve salgın hastalık gibi olağanüstü süreçler bir tarafa, yıllardır bu sorunları konuşuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Ülkemizin yetişmiş insan kaynakları, meslek odaları ve üniversiteler gibi köklü kurumları var iken, yıllardır bu sorunların konuşuluyor olması düşündürücüdür.

Gıdada kendi kendine yeten bir ülke olmak ve tarladan sofraya kadar güvenli gıda ürünlerinin en ucuz fiyatla tüketiciye ulaştırılması temel hedef olmalıdır.

Üreticinin de tüketicinin de kazandığı bir gıda politikası hayata geçirilmelidir.

Siyaset bir tarafa bırakılarak, ülkemizin tüm kurumları, insan kaynakları ve meslek odaları bir araya gelerek, ortak bir gıda politikası oluşturmalıdır. Gıda fiyatlarında belirli kesimlerin kazançlı çıktığı spekülatif fiyat artışlarına son verilmelidir.

Biz tüketiciler, üreticilerin de kazandığı bir piyasa işleyişinde, güvenli gıda ürünlerinin en ucuz fiyatla soframıza ulaşmasını istiyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin önemle dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)