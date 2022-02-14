Gıda maddelerindeki KDV indirimi perakande satış fiyatlarına mutlaka yansımalıdır…

Gıda maddelerindeki KDV oranının % 8’den %1’e indirilmesini olumlu buluyor, KDV indiriminin perakende satış fiyatlarına mutlaka yansımasını bekliyoruz. Bazı işletmeler, % 7’lik KDV farkının da üzerinde indirim yaptıklarını açıklamaktadır. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması açısından yapılan indirimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, yapılan indirimlerin etiket ve raf fiyatlarında mutlaka belirtilmesini, indirim öncesi fiyat ile indirim sonrası fiyatların tüketiciler tarafından rahatlıkla mukayese edilmesi sağlanmalıdır.

Örneğin, % 8 KDV oranı uygulanarak perakende olarak daha önce 100.-TL’ye satılan bir gıda maddesinde, KDV tutarını iç yüzde yöntemi ile ayrıştırdığımızda, satış fiyatı içerisinde 7,41.-TL KDV tahsil edildiğini hesaplıyoruz. Aynı gıda maddesine bu kez % 1 KDV oranı uygulandığında KDV dahil satış fiyatı 93,51.-TL olacaktır. Böylece, o gıda maddesinin perakende satış fiyatında KDV oran indirimi nedeniyle en az 6,49.-TL indirim yapılması gerekmektedir. 6,49.-TL’lik indirim, KDV oran indirimi nedeniyle sağlanan tüketici kazancı olmaktadır.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri gereğince, etiket ve raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olması halinde, tüketici lehine olan (düşük fiyatın) uygulanması sağlanmalıdır. İndirimlerin etiket ve raf fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri ve Belediye Zabıta Birimlerinin sürekli denetimler yapmasını bekliyoruz.

Tüketicilerimize, gıda maddeleri satış fiyatlarında indirim gerçekleştiren işletmelerden alışveriş yapmaları çağrısında bulunuyor, etiket fiyatlarında değişiklik yapmayan ve etiketlerinde indirim tutarını belirtmeyen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığına, Ticaret İl Müdürlüklerine ve Belediye Zabıta Birimlerine şikâyette bulunmalarını öneriyoruz.

Ayrıca, gıda maddelerindeki KDV oran indiriminin, enerji fiyatlarına uygulanan % 18 KDV oranında da yapılmasını, enerji birim fiyatlarında KDV oranının % 1’e indirilmesini milyonlarca tüketici adına talep ediyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.14.02.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu