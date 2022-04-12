Gönüllere nakşeden yarınları konuşan liderdi

Ehl-i Beyt mayası ile yoğurduğu, Atatürk sevdalısı, vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, ahlaklı, hak ve hukuku çok iyi bilen on binlerce insanı yetiştirerek Hakk'a yürüyen Merhum Haydar Baş hocamızın aramızdan ayrılışının 2. yılında rahmet, minnet, özlemle ve saygıyla anıyorum.

Vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve dirliği için mücadelesini son nefesine kadar sürdüren Haydar Hocamız hayatı boyunca doğruluktan ve dürüstlükten zerrece taviz vermeden bir hayat sürmüştür. Rehber ve lider kişiliği ile her daim doğru yolu gösterici, eğitici, öğretici olmuştur.

Şartlar ne olursa olsun, her daim ve her ortamda Hakkı ortaya koymaktan, doğruları korkmadan haykırmaktan hiçbir zaman geriye durmamıştır. Canı da olsa, kanıda olsa kişi ayırımı yapmadan "Haksıza haksız, haklıya haklısın" demiştir. Bulunduğu ortamın şeklini almayan, ortama şekil veren lider kişiliği ve duruşu ile kurum, kuruluş ve şahısları uyarmaktan, doğruluğa ve dürüstlüğe sevk etmekten hiç bıkmamış, son nefesine kadar sürdürmüştür.

Son günlerinde dahi "ne olacak bu vatanımızın hali, milletimizin hali" diyerek vatan ve milleti her zaman olduğu gibi şahsının önüne koymuştur.

Ev ortamında konuştuğunu meydanlarda haykıran lider kimliği ile vatanını, milletini hesapsız sevmiş ve hizmet etmiştir.

Dünya insanlığını kurtaracak gün yüzüne çıkmamış plan, proje ve ortaya koyduğu fikri duruşu ile de rol model olmuştur.

Birçok özelliği ile öne çıkan Haydar Hocanın altı çizilmesi gereken en önemli özelliklerinden birisi ise fikri bir duruşu olması idi.

Sağlam temellere oturttuğu aydınlatıcı, doyurucu, hakikati ortaya koyan, ilkeli fikirlerini, yaptığı tespitlere de doğru teşhisi ile tedavi öneren zamanın hep haklı çıkardığı Haydar hoca 30 Sene evvel konuştuğunu,30 sene sonrada kelime değiştirmeden konuşan fikri duruşu olan eşine ender rastlanan bir liderdi.

Haydar Baş hocamız ortaya koyduğu fikri duruşunda toplumu anlık ikna edeyim, şahsi bir menfaat sağlayayım düşüncesinde hiçbir zaman olmamıştır. Fikrî duruşları ömür boyu insanlığa faydalı olsun, Hakka, hukuka, doğruluğa yöneltsin mantalitesi ile hareket etmiştir.

Ülkemizin çimento vazifesini çıkarsız üstlenmiş; Atatürk'e, birliğimize, dirliğimize, bayrağımıza, dinimize uzanan ellere ve dillere çekinmeden ilk tavır koyan lider olmuş ve karşılarında dimdik durarak mücadele etmiştir.

Kaynakların sınırsız olduğu gerçeğini ortaya koyarak Dünya insanlığının bolluk içinde yaşaması gerektiğini, savaşların olmaması gerektiğini ortaya koyan Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli eserini kaleme alarak insanlığın hizmetine umuma açarak sunmuştur.

Hakikat için gözünü budaktan sakınmayan, milyonların koskoca bir yalanın peşine doğru imiş gibi takıldığı dönemde vatanı ve milleti için tek başına haykırarak "yalanın peşindesiniz, dikkat edin" demekle kalmamış, bütün kadrosunu milletini ayıktırmak, vatanını korumak için en ücra köşelere kadar göndermiş, seminerler verdirmiş, şahsi çıkar kaygısı gütmeden topyekûn mücadele eden tek lider olmuştur.

Hak ve hukuk adına gerçekleri dillendirmekten hiç geriye durmamış, ortaya koyduğu tespit, teşhis ve fikirleri ile ezberleri bozan Haydar Hoca;

"İnsan gönüldür, gönül"

"Atatürk vatandır"

"Şeriat gelmez, yaşanır"

"Hak yol Ehl-i Beyt yoludur"

Sözleri ile tarihin akışına yön vererek değiştirmesini bilmiş, insanları yanlıştan döndürmüş, doğruya sevk etmiştir.

"Amacım, Dünya'da 1 insanın dahi aç uyumamasıdır" mantalitesini kendisine şiar edinmiş tarihin ender yetiştirdiği büyük lider Prof. Dr. Haydar Baş, doğru ve ilkeli, Türk milletini kurtaracak, kuşatacak fikri duruşunu, plan, projelerini, Ehl-i Beyt, Atatürk ve Milli Ekonomi Modeli eksenli bir yönetim anlayışını ve bu felsefeyi iktidara taşıyacak lider kişiliği ile Hüseyin Baş'ı ve donanımlı, dürüst bir kadroyu Türk milletine hediye ederek Hakk'a yürümüştür.

Bizlere düşen görev Haydar Baş hocamızın fikri duruşunu devam ettirip iktidara taşıyarak ülkemizin bütünlüğü,85 milyonun refah seviyesini yükselterek, huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ötekileştirmeden yaşatmayı sağlayacak bir yönetim anlayışını getirmek, Dünya'da bir insanın dahi aç uyumamasını sağlamaktır.

İlim, fikir, gönül adamı, Atatürk, Ehli Beyt, bayrak ve vatan sevdalısı, merhum Haydar Baş hocamızın aramızdan ayrılışının 2.yılında rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyorum.