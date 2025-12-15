Güçlü Meclis İddiasına Elveda!

Cumhuriyet Halk Partisii’nin 39. Kurultayı sonrasında ana muhalefet partisi yeni bir rotaya doğru ilerliyor. Hemen ilk cümlede ifade edeyim, parlementer sistemi savunan bir kişi olarak, ana muhalefet kavramını ısrarlı şekilde kullanacağım. Malum, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve 2018’de kurulan bu model ilk kez kurumsallaşıyor. Fakat bu kurumsallaşma AKP ya da MHP eli ile olmuyor.Bunu bizzat CHP yapıyor.

2023 Metni Çöpe Gitti

Altılı masanın en önemli üretimlerinden olan Ortak Mutabakat Metni, CHP’nin yeni yönetimi tarafından artık çöp kutusuna atılmış durumda. İki yıl önce seçimleri kazanmak ve geleceği inşa etmek için, yoğun emeklerle hazırlanan bir metinden bugün eser kalmaması siyasi tarihimize ileride geçecek acı bir örnek. Acı örnek dememin sebeplerinden biri de, Altılı Masayı oluşturan siyasi partilerin yöneticilerinin, bugün Cumhuriyet Halk Partisii’nin yönetimde olması.

Metin Değersiz Ama Kadrolar Değerli

Deva Partisi’nin, Gelecek Partisi’nin, Demokrat Parti’nin ve İyi Parti’nin milletvekilleri, sözcüleri, parti yöneticileri bugün CHP ya Myk üyesi ya da gölge kabine yöneticisi. Kendi emekleriyle hazırlanan metni unutup, metnin asıl sahibi olan CHP’de değişen yönetimin yeni ortaklarından olmak için, bugün ülkenin ana muhalefetine katılan siyasilerin önümüzdeki ilk seçime giderken halka ne vaat edeceklerini aslında heyecanla bekliyoruz.

“Araba İyi, Şoför Kötü” Devri

2023 seçimlerine giderken en çok konuştuğumuz konuların başında, bu sistemi beğenenlerle bu sistemi değiştirmek isteyenlerin ayrışması gelmekteydi. O dönem CHP içinde de, aslında bu yeni sistemin iyi olduğu fakat kötü yöneticiler tarafından ülke yönetildiği için sistemin de kötü olarak algılandığı yönünde de bir fikir ortaya çıkmıştı. Aradan geçen süre sonunda, bu görüşün ağırlık kazandığı gözüküyor. Yakında yetkili isimlerden, “Bu araba iyi, bu araba güçlü, bu araba ülkemizi iyi günlere taşır fakat yöneticiler kötü. Haydi gelin bunu değiştirelim bu şoförü gönderelim direksiyonu bize verin” şeklinde açıklamalar görürseniz hiçbiriniz şaşırmayın.