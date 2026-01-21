Güzelleşelim derken mağdur olmayın

İstanbul’da, özellikle merkezi caddelerde ellerinde kartvizit ve broşür bulunan genç kadın ve erkekler; çoğunlukla yolda yürüyen kadınların önünü keserek, hatta tacize varan ısrarlarla onları güzellik ve bakım merkezlerine davet etmektedir. Israrcı bir şekilde “ücretsiz tanıtım” veya “deneme hizmeti” vaat edilmektedir. Örneğin, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’ndan sahil yönüne doğru basamaklardan indiğiniz andan itibaren birçok noktada bu kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Emniyet ve zabıta birimlerinin zaman zaman müdahalelerine rağmen, bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş’da bir üniversiteli genç kızımızın başına gelen olay, ancak icra dairesinde ödeme yapılarak çözülebilmişti.

Çok sayıda vatandaşımızın şikayet, mağduriyet ve maddi zararlarına yol açan bu girişimlere karşı neler yapabiliriz? Bu konularda özet şeklinde aşağıda bilgi verilmiştir.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

1-Sokak ve caddelerde pazarlama yapan, ücretsiz tanıtım vaadiyle baskı kuran, aceleyle sözleşme ve senet imzalatan kişi ve işletmelere asla itibar edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki: “Bedava peynir, sadece fare kapanında bulunur.”

2-Herhangi bir güzellik ve bakım hizmeti almaya karar verdiğinizde, mutlaka benzer işletmelerle fiyat ve hizmet kalitesi karşılaştırması yapılmalı; ne kadar baskı kurulursa kurulsun hemen sözleşme veya senet imzalanmamalıdır.

3-İmzalatılmak istenen sözleşmedeki yükümlülükler ve cezai şartlar dikkatle incelenmeli; mümkünse imza atmadan önce hukuki destek alınmalı veya uzman kişilere danışılmalıdır.

4-Hizmet ve ödemeler karşılığında mutlaka fatura alınmalı, hizmet alınan kişi veya firma dışında bir başkası adına havale veya eft yapılmamalıdır.

5-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; işletmenin yaptığı taksitli satışlarda hizmetten henüz yararlanılmamış olması şartıyla, sözleşme tarihinden itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı bulunduğu unutulmamalıdır.

6-Cayma bildiriminin kabul edilmemesi halinde, uyuşmazlık tutarının 2026 yılı için 186 Bin TL’yi aşmaması durumunda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir.

7-Hakkınızda icra takibi başlatılması durumunda, mutlaka itiraz yapılmalı ve hukuki yardım alınmalıdır.

8-Standartlara aykırı şekilde yetkisiz olarak hizmet sunan firmalar hakkında İl Ticaret Müdürlüklerine ve Belediyelere başvuruda bulunulmalı, tacize varan saldırgan satış girişimlerinde emniyet birimlerinden destek istenmelidir.

Sonuç olarak; merkezi cadde ve meydanlarda pazarlama yapan her kişi veya firmaya güvenilmemeli; bir hizmet alım sözleşmesi ve senet imzalamadan önce mutlaka araştırma yapılarak, doğru karar verilmelidir. Aksi halde, güzelleşelim derken mağdur olabilir, maddi ve manevi anlamda zarara uğrayabilirsiniz.

Saygılarımla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)