Haftaya genel bir bakış... Vatandaşın gündemi geçim derdi

İstanbul ve Gaziantep başta olmak üzere ülkemizin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışları, kar yağışları ile mücadeledeki yetersizlik tartışmaları ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun büyükelçi ile yemeği derken, bir önceki haftayı “Kar ve Yemek” tartışmaları ile tamamlamıştık. Haftayı ise, salgın hastalık seyrindeki hızlı artış, Samsun’daki Onur Anıtı’na yapılan çirkin saldırı, terörle mücadele konusunda sürdürülen çalışmalar ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Eşinin Covid-19’a yakalandığına ilişkin bilgiler ile tamamladık. Futbolda, Trabzonspor’un açık ara lig liderliği ile başta Fenerbahçe olmak üzere, Galatasaray ve Beşiktaş’taki istikrarsızlıklar, artık gündem bile olmamaktadır.

Dünya gündeminde ise, bölgemizi yakından ilgilendiren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimi ve Türkiye’nin barış girişimleri ön plana çıkmıştır. Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybeden 19 göçmen ise, insanlığı bir kez daha utandırmıştır.

Vatandaşlar açısından, hayat pahalılığı, elektrik ve doğalgaz faturaları ile apartman ve sitelerdeki yüksek aidat tutarları gündemin ilk sıralarını oluşturmaktadır. Vatandaşından esnafına kadar hemen herkes elektrik ve doğalgaz faturalarını konuşmakta, faturaların yüksekliğinden şikâyet etmektedir.

Elektrik faturalarının kademeli fiyatlandırmasında, kademe değişikliğine (düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin günlük 5 kWh'den 7 kWh'ye, aylık 150 kWh'den ise 210 kWh'ye çıkarılması) gidilmiş olmasına rağmen, vatandaş kendisine gelen fatura tutarına ve cebinden çıkacak paraya bakmaktadır. Vatandaşlar, elektrik tüketim birim fiyatında ve uygulanan KDV oranında indirim beklemektedir.

Hayat pahalılığı ve buna ilişkin şikâyetlere rağmen, çarşı ve pazarda, cadde ve sokaklarda bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Trafikteki araç sayısından AVM’leri ziyaret eden kişi sayısına, lokanta, cafe, restoran gibi hizmet işletmelerindeki müşteri sayısına kadar birçok yerde, bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Yılbaşındaki alışveriş yorgunluğunun yavaş yavaş atıldığı izlenimini edindim. Bu izlenimlerimi, sayısal verilerin daha iyi ortaya koyacağı ve bölgeden bölgeye farklılık göstereceği aşikârdır.

Tüketicilerimizi yakından ilgilendiren, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 01 Şubat 2022 tarihinde değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, her bir indirimli satış reklamında, mal veya hizmete ilişkin indirimin duyurulduğu tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans fiyat olarak alınması, bir diğer ifadeyle indirimden önceki fiyat olarak belirtilmesi zorunlu olmuştur. Ayrıca, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaki indirimin miktar veya oranının hesaplanmasında, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması sağlanmıştır. Aldatıcı reklamlar ile yalancı indirimleri önleme açısından, düzenlemelerin olumlu olduğunu ifade edebiliriz.

Yoğun kış şartlarını yaşadığımız bu günlerde, enerji fiyatları başta olmak üzere, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar ile hayat pahalılığı, gündemin ilk sırasını oluşturmaktadır. Vatandaşlar açısından “Geçim derdi” yani kendi ekonomisi her şeyden önce gelmektedir. Kısa dönemde, üretim ve verimlilik artışı sağlanıp, buna bağlı olarak arz talep dengesinde olumlu gelişme beklenmediğinden, vatandaşların ve hane halklarının ekonomik durumlarını iyileştirici önlemlere acil ihtiyaç duyulmaktadır. Yararlı olması temennisiyle, güzel bir hafta diliyorum. 07.02.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu