Hidrojen: Geleceğin enerji taşıyıcısı

Değerli okurlarım, 7 bölümden oluşan bu yazı dizisinin bu gün 5. bölümünü paylaşıyorum.

Enerji meselesi uzun yıllar boyunca tek bir soruya indirgenmişti: “Enerjiyi nasıl üretiriz?”

Oysa bugün bu soruya yeni bir soru eklendi: “Enerjiyi nasıl saklarız ve nasıl taşırız?”

İşte hidrojen tam bu noktada devreye giriyor.

Hidrojen, klasik anlamda bir enerji kaynağı değildir... Ya nedir? Şöyledir: Yer altından çıkarılmaz, doğrudan yakıt olarak bulunmaz. Ancak doğru yöntemlerle üretildiğinde, enerjiyi depolamanın ve taşımanın en etkili yollarından biri hâline gelir…

Deyim yerindeyse: enerji aktarımı yapan otoyollar gibi veya şarj etmeye yarayan bataryalar gibi düşünebiliriz!

İşte bu özelliği, onu 21. yüzyılın en kritik enerji araçlarından biri yapmaktadır.

Hidrojenin temel üretim yöntemlerinden biri, suyun elektroliz yoluyla ayrıştırılmasıdır. Elektrik kullanılarak su, hidrojen ve oksijene ayrılır. Eğer bu elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyorsa, ortaya çıkan hidrojen “yeşil hidrojen” olarak adlandırılır.

Bu noktada çok önemli bir kavram ortaya çıkar:

Temiz enerji üretmek yeterli değildir.

Temiz enerjiyi saklayabilmek gerekir.

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük sorunu, kesintili olmalarıdır. Güneş her zaman doğmaz, rüzgâr her zaman esmez. Bu nedenle bu kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanması hayati önem taşır.

Hidrojen, bu soruna güçlü bir çözüm sunar.

Fazla üretilen enerji, hidrojen formunda depolanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar kullanılabilir. Bu, enerji sistemlerinde esneklik ve süreklilik sağlar.

Hidrojen, sanayi, ulaşım ve ağır endüstri gibi alanlarda da önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle çelik üretimi, deniz taşımacılığı ve uzun mesafeli taşımacılık gibi alanlarda hidrojenin kullanımı giderek artmaktadır.

Bu durum, hidrojenin yalnızca bir enerji çözümü değil; aynı zamanda sanayi dönüşümünün de anahtarı olduğunu göstermektedir.

Bugün Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler hidrojen teknolojilerine ciddi yatırımlar yapmaktadır. Körfez ülkeleri ise petrol sonrası döneme hazırlık kapsamında hidrojen projelerini hızlandırmaktadır.

Çünkü mesele artık yalnızca enerji üretmek değildir.

Enerjiyi depolamak ve iletmek yaşamsaldır.

Nihayet “mesele”, enerjiyi kontrol etmektir.

Ve hidrojen, bu kontrolün kumanda merkezinde yer alabilir.

Türkiye’miz açısından bakıldığında ise bu alan henüz gelişme aşamasındadır.

Ancak ciddi bir potansiyel söz konusudur. Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji kapasitesinin artması, hidrojen üretimi için önemli bir fırsat alanı yaratmaktadır.

Güneş ve rüzgâr enerjisinden elde edilen fazla elektrik, hidrojen üretiminde kullanılabilir. Bu da Türkiye’nin hem enerji depolama kapasitesini artırabilir hem de yeni bir ihracat kalemi oluşturabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var:

Bildiğim kadarıyla, hidrojen teknolojileri, yüksek yatırım ve ileri teknoloji gerektiriyor.

Bu nedenle bu alanda geç kalmak , gelecekte ciddi bir rekabet dezavantajı yaratabilir.

Şundan ise çok eminim: bugün hidrojen yatırımı yapan ülkeler, yarının enerji sistemini şekillendirecekler …

Bu durum böyle okunduğunda, yeni bir enerji rekabet sahasının da doğduğu telaffuz edilebilir…

Geçmişte petrol üzerinden yürütülen rekabet, bugün teknoloji ve enerji sistemleri üzerinden yeniden tanımlanmaktadır.

Hidrojen, “yeni oyunun” kurallarını belirleyen başat unsurlardan biri olacak.

Evet üretim maliyetleri, altyapı ihtiyacı ve verimlilik gibi konular hâlâ önemli tartışma başlıkları…

Yine de değer mi: evet! Soruyu bir de “zorunda mıyız?” diye soralım: Ona da evet!

Elbette, enerji meselesi, tek bir kaynağın değil; dengeli bir sistem meselesidir.

Güneş üretir, hidrojen depolar… Rüzgâr üretir, hidrojen taşır…

Bu bütünlük sağlandığında, enerji sistemi daha esnek ve daha güçlü hâle gelir.

Ancak tüm bu teknolojik gelişmelerin ötesinde daha önemli bir soru vardır:

Bu enerji dönüşümü, insanlığa nasıl yansıyacak?

Daha adil bir dünya mı kurulacak, yoksa yeni eşitsizlikler mi doğacak?

Dr.R.Bülend Kırmacı

(*) Teknik Bilgi Notu:

Hidrojen, suyun elektrolizi ile elde edilir. Elektrik kullanılarak su, hidrojen ve oksijene ayrılır. Eğer bu elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanırsa “yeşil hidrojen” elde edilir. Hidrojen, enerji depolama ve taşıma amacıyla kullanılır ve yakıldığında yalnızca su buharı açığa çıkarır.