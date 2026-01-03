Hükümet yetkililerine, ülkemizi yönetenlere çağrı...

Ülkemizin savunma sanayinde attığı adımları gurur ve güvenle izliyoruz. Depremin yaralarını sarma çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz.

Bölgemizde ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve olası tehditleri biliyor, dünyada çevresel etkiler başta olmak üzere, kaynakların hızla tükenme eğiliminde olduğunun farkındayız.

Bununla birlikte; 2026 yılı ülkemiz açısından yeniden yapılanma, refah artışını sağlama ve gelir dağılımındaki adaletsizliği giderme yılı olmalıdır.

Bu kapsamda;

1-Emekliler başta olmak üzere, alt ve orta gelir gruplarının refah düzeyinde mutlaka maddi iyileştirme yapılmalıdır.

2-Vergi sisteminde yapılacak köklü değişiklik, gelir dağılımındaki adaletsizliği iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.

3-Serbest piyasa ekonomisi adı altındaki “Başıboş piyasa işleyişini” önleyecek, rekabet ve kontrol mekanizmaları mutlaka hayata geçirilmelidir.

4-Belediye hizmetleri başta olmak üzere, tüm kamu hizmetlerine, belediyelere ve merkezi devlet birimlerine, kısaca “DEVLETE” olan güveni artıracak tedbirler acilen alınmalıdır.

Siyasiler başta olmak üzere, yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz. Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)