İktidara çağrı... Kredi kartları yıllık ücretleri (aidatları) kaldırılmalıdır

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında, bankaların tahsil ettiği kredi kartları yıllık ücretleri gelmektedir. Bankalar tarafından farklı farklı tutarlarda tahsil edilen bu ücretler, kredi kartını kullanma taahhüdüyle bazı bankalar tarafından kolaylıkla kaldırılmaktadır. Yani bu ücretten bankalar, istediklerinde vazgeçebilmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, bankaların istenilmesi halinde aidatsız kredi kartı sunma mecburiyetleri bulunsa da, uygulamada işlerlik kazanmamıştır, işlerlik kazandırılmamaktadır. Aidatsız kredi sayısına ilişkin istatistiki veriler bile yayınlanmamaktadır.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ülkemizde toplam kredi kartı sayısı 93 milyon adetten fazla bulunmaktadır. Ortalama kişi başı 3’er adet kredi kartı sahibi olduğumuz varsayımıyla, kredi kartı sahibi 31 milyon kişi var demektir. Bu sayı aynı zamanda 31 milyon ayrı seçmen demektir.

Seçime hazırlanan ülkemizde, birçok yasal düzenleme yapılmaktadır. Tüketiciler, kredi kartı yıllık ücretlerinin (Aidatlarının) bankaların tahsil edeceği ücretler arasından çıkarılmasını beklemektedir. Bu konu, kredi kartı sahibi ile banka arasındaki anlaşmaya bağlı olmalıdır.

Milyonlarca kredi kartı sahibi tüketici adına, Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak iktidar başta olmak üzere siyasilerin biran önce adım atmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)