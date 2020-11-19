İndirilmli satışlarda etiket fiyatları ile kasa fiyatlarına dikkat

Salgın hastalıkla mücadele devam ederken, bir yandan da mağazaların, özellikle internet üzerinden satış yapan sitelerin indirimli satışları ve bunlara ilişkin reklamlar, tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayı içerisinde başlayan ve adına “Çılgın indirimler, alışveriş çılgınlığı ya da muhteşem Cuma indirimleri” denilen indirimli satışlar ile firmalar, daha çok satış yapmayı, mevcut stoklarını eritmeye çalışıyorlar.

Bu yıl, salgın hastalığın etkisi, yaşanan sağlık sorunları ve vatandaşların sağlık ve gıda harcamalarına öncelik vermesi gibi nedenlerle, geçtiğimiz yıla nazaran indirimli satışlara daha az ilgi gösterildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, indirimlerin neredeyse sürekli hale gelmesi ve indirimli fiyatlara duyulan güvensizlik, indirimli satışlara olan ilgiyi gittikçe azaltıyor.

İndirimli satış dönemlerinde, tüketicilerin, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, daha düşük fiyatla satın almalarını, onların ekonomik çıkarlarının korunması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Keşke mal ve hizmetler, daha ucuz ve gerçek indirimli fiyatlardan üzerinden satılsa.

Etiket Fiyatına Dikkat!

İndirimli satış dönemlerinde, özellikle çok çeşitli ürün satan mağazalarda, satışa sunulan ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatları farklı olabiliyor. Yapılan fiyat değişiklikleri, kasa fiyatı ile uyumlu hale getirilmeyebiliyor. Bazen aksi durumlar da oluyor. Kasa fiyatı ucuz, etiket fiyatı daha pahalı olabiliyor.

Örneğin, etiketinde indirimli fiyatı 150.-TL olan bir giysiyi beğenip satın almaya karar veriyorsunuz, ödeme için kasaya gittiğinizde, kasada ürünün etiketi okutulduğunda fiyatı 400.-TL çıkabiliyor. Bu tür durumlarda bazı mağazalar hemen tüketici lehine işlem yaparken, bazen de teknik sorunlar ya da işlerin yoğunluğunu gerekçe gösterilerek, mağaza avantajları korunmak istenebiliyor.

Yasa Tüketici Lehine…

Tüketicilerin temel kanunu niteliğindeki yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesinde konuya ilişkin yasal düzenleme bulunmaktadır. Kanun’un 54/2. maddesinde “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda, TÜKETİCİ LEHİNE OLAN FİYAT UYGULANIR” denilmektedir.

Yasa metnindeki “Tüketici lehine olan fiyat uygulanır” ibaresi gereğince, etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde, hangi fiyat düşükse, tüketiciye düşük olan fiyat uygulanacaktır.

Örneğin yukarıdaki örneğimizde, tüketiciden etikette yazılı bulunan 150.-TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir. Etikette 150.-TL fiyat yazılı iken kasada 100.-TL fiyat çıkması halinde ise, bu kez tüketiciden 100.-TL’nin tahsili gerekecektir.

Bizler Ne Yapmalıyız?

Kasada ödeme sırasında öncelikle fatura ya da fişe yansıyan fiyatları mutlaka kontrol ve takip etmeliyiz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılığı tespit etmemiz halinde, hemen kasiyere itiraz ederek, fiyatın düzeltilmesini ve bizim lehimize olan düşük fiyatın uygulanmasını talep etmeliyiz. Gerekirse mağaza yetkilileri ile görüşüp, itirazımızı hemen orada yapmalıyız.

Talebimizin kabul edilmemesi halinde, gün ve saat belirtilerek, satın aldığımız ürünün etiket fiyatının fotoğrafını çekerek, fatura ya da fişimiz ile birlikte, aradaki fark tutarın iadesi (maddi zararlarımızın tazmini) amacıyla, ikametgâhımızın ya da alışveriş yaptığımız mağazanın bulunduğu yer Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeliyiz.

Sonuç Olarak,

İndirimli satış dönemlerinde, tasarruf bilinciyle, öncelikle ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın almamız gerektiği gerçeğiyle, sağlıklı ve huzurlu güzel günler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.