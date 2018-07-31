İngiliz sicimi

Bizde bir deyiş vardır.Asılacaksan İngiliz sicimiyle asıl derler.Çünkü sicimleri mülemmeldir.kesin öldürür.

Bir başka deyiş de

-İngiliz gibi başlayıp Türk gibi Bitirmek deyişi..

Maalesef ister takdir edelim ister etmeyelim İngiltere Ortadoğudaki bütün olayların arklasında yer alırken tek suçlanmayan ülke olmayı nasıl başarıyor bir araştırmak gerek.

İsrail,Balfour deklarasyonuyla kuruldu.Yani İngiltere kurdu..Peki siz İngiltereyi bugünlerde suçlayan bir Arap ülkesi biliyormusunuz?

İngilizler Irak’ta Basrada bulunuyor.Hiç İngiliz askerleri dışarı diye miting yapan var mı

Suriyede ne Beşar esad rejimi ne de muhaliflerin ,İngiltere bu ülkede inanılmaz aktifken hiç eleştirisini duydunuz mu?

Suudlar,Emirlikler-Katar arasındaki kavgada Trump Suudlarla kılıç sallarken İngiltere nerede?

Brexit ilan ettiler ve AB’den ayrılma sürecini başlattılar.Ne zaman? ABD de Trump rüzgarı esmeye başlarken.

ABD nin AB ile ticaret savaşında İngiltereye dokunan bir şey var mı?Yok.

Rusyayı kimyasal gazla muhalifleri öldürmekle suçladılar.İlişkileri dondurdular.ABD,AB herkes İngilzilerin safında yer almadı mı?

ABD ve İsrail’in İran politikasında İngilterenin konumu nerede?Bilen var mı..AB Trump’a dayılanırken İngiltere ayrı olmanın tadını çıkarıyor.

Bu örnekler o kadar çok ki…

Bizde seçimler öncesi Cumhurbaşkanımız,Maliye Bakanımız,Ekonomi bakanımız hepsi ardarda İngiltereye giderek ekonomideki kötü görüntünün fiiliyata geçmesini erteletmediler mi

Şimdi ne oldu da İngiliz sicimiyle asılır hale geldik.

Rothchild i mi çok kızdırdık yoksa..

Dünya sermayesi neden Londradan yönetiliyor.

Kaçınız İngiltere Başbakanı May’in ismini bilir.Hepimiz Donald Trump ı biliriz.Netabyahu’dan nefret ederiz.

Bunları bir kukla gibi kullanıp Ortadoğuda Birinci Dünya savaşının aynısını bu defa örtülü yürüten ve Çanakkale’de ezilen milletlerin bağımsızlık umudu olan genç Türkiyeyi ezmeye çalışan İngiltere’ye kimse tepki veriyor mu …Hayır.

İngiliz siyasetinin Ortadoğu Suriye Irak yemen vb konularında kaç açıklaması var..Hemen hemen hiç

Ama taşeron olarak kullandıkları ABD Başkanı Trump sanki İngilizlerin görevini ABD devralmış gibi hergün bölgeyi dizayn etmek derdinde..

Sanki İngiltere geçen yüzyıl kaybettiği gücünü sessizce bilgisiyle Ortadoğudaki ilişkileriyle yeniden kuruyor gibi.

İngiliz gibi başlayıp İngiliz gibi bitirirlerse yandık

İngiliz gibi başlayıp bizim gibi bitirirler diye dua etmekten başka şansımız yok.Maalesef dünyada siyaset bağırarak çağırarak dizayn edilmiyor.Ülke menfaatlerini ona buna posta koyarak korunmuyor.Trump örneği bize bir ders olsun.

Kadim Türk diplomasisi ve devlet geleneği bizi bu belalı Ortadoğuda bin yıldan fazladır ayakta tuttu.

Yine de tutacaktır.

Ama elalemi suçlayıp kendi hatalarımızı inkar edersek ve düzeltmezsek maalesef İngilizler ipi hazırlamışlar bizi bu defa asmak için herşeyi yapacaklar gibi.

Tabii ki başaramayacaklar ama zayiatımız çok daha fazla olacak.