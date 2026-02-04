İnsanlığın Kurtuluşu Milli Ekonomi Modeli’ndedir

Milli Ekonomi Modeli, “insan ihtiyaçları sınırlıdır; doğadaki kaynaklar ise sürdürülebilir biçimde sınırsızdır” yaklaşımını esas alarak, uzun yıllardır ekonomi literatürüne hâkim olan ve insanlığın temel sorunlarına çözüm üretemeyen kapitalist “ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlıdır” anlayışını temelden sorgulamaktadır. Bu yönüyle model, yerleşik kabulleri yeniden ele alarak ekonomik düşüncede yeni bir çerçeve sunmaktadır. Modelin temel amacı, toplumların ekonomik bağımsızlığını sağlamaktır. Uygulandığı ülkelerde üretim kapasitesini harekete geçirerek gelir dağılımında dengeyi gözeten, toplumsal refahı artıran ve sosyal bütünlüğü güçlendiren bir yapıyı hedefler. Kaynakların etkin ve adil kullanımı sayesinde, küresel ölçekte açlık ve yoksulluk gibi kronik sorunların çözülebileceğini öngörür.

Milli Ekonomi Modeli, ülkelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri kendi imkânlarıyla üretebilme kabiliyetine sahip olmalarını esas alır. Bu çerçevede, iç ve dış harcamaların borçlanmaya dayanmadan, ulusal üretim ve kaynaklar üzerinden finanse edilmesini mümkün kılan bir ekonomik mekanizma ortaya koyar. Böylece ekonomik büyümenin sürdürülebilir, toplumsal refahın ise kalıcı hâle gelmesini amaçlar.

İnsanoğlu yıllardır “kaynaklar sınırlı” olarak nitelendiren yanlış anlayışa mahkûm edildi. Milli Ekonomi Modeli’nin mimarı Merhum Prof. Dr. Haydar Baş bu yanlış ve insanlığa çözüm olmayan ekonomik anlayışı “Kaynaklar sınırsızdır. Sınırlı olan ihtiyaçlardır” diyerek çürüttü.

Kaynak ve İhtiyaç Paradigmasının Eleştirisi

Güneş biter mi?

İnsanlığın varoluşundan bu yana yiyecek mi, giyecek mi, ısınma mı bitti?

İhtiyaçları ortaya koyarak kaynakların sınırsız olduğunu çıplak gözle seyrettirdi. İnsanlığa güneş gibi doğan bir ekonomik anlayış ortaya koydu.

Buradan hareketle, bir ekonomik modelden söz etmemiz için, öncelikle bu modeli kullanacak olan insanı tam manası ile tarif etmeden hiçbir adım atamayız. Onunla ilgili hiçbir meseleyi çözüme kavuşturamayız.

Milli Ekonomi Modeli, ekonomiye “insan merkezli” bakış açısıyla yaklaşan bir modeldir. Oysa kapitalist anlayış insanı anlamak yerine kendi sistemine uygun bir insan tarifi yapmıştır.

İnsan, İhtiras ve Kapitalist Yanılgı

“Kaynakların sınırsız, ihtiyaçların sınırlı ama ihtirasların sonsuz” olduğunu tespit ettiğimizde, kapitalist modellerin daha temelden meseleye yanlış yaklaştığını görmek zor olmayacaktır. Çünkü kapitalist anlayışlar, kaynakları sınırlı görürken, insan ihtiyaçlarını sınırsız görmektedirler.

Bireyler, kendi ihtiyaçlarından çok daha fazla bir değer oluşturma kabiliyetindedir. Ancak var olan ekonomi modelleri insanların kabiliyetlerini devreye koymak yerine, onları devre dışı bıraktığı için sınırsız kaynaklara rağmen insanlığın büyük bir kesimi yokluk içerisindedir.

Artan nüfusun ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanamayacağı yanılgısı, kapitalist anlayışı toplumun çok az bir kesiminin çıkarlarına odaklanmaya yöneltmiştir. Bu sebeple dünya üzerinde uygulanan ekonomik sistem çok dar bir kitlenin mutluluğu için çabalayan, çoğunluğun ise fakirlik ve açlık çektiği bir modeldir.

Küresel Eşitsizlik ve Açlık Sorunu

Afrika’da insanlar açlıktan ölürken başka ülkelerde yemekler çöpe dökülüyorsa bu yanlış bir ekonomik anlayışın sonucu; ekonominin yanlış tarif edilerek, yanlış uygulanmasındandır.

Milli Ekonomi Modeli ile Afrika’da açlıktan ölen olmayacağı gibi, çöpe yemek döken bir kitle de görmeyeceğiz.

Bu modelde artan dünya nüfusu bir tehlike değildir. Kaynakların kıt olmadığından yola çıkılarak, bu kaynaklardan optimal ve adilane bir şekilde herkesin istifade edeceği bir sistem hayata geçirmek mümkündür. Zaten Milli Ekonomi Modeli’nde yaptığımız da bundan ibarettir.

Kapitalist Modellerin Yapısal Açmazları

Kapitalist anlayışların, kendi yapılarından kaynaklanan yanlışlardan dolayı, şu üç meseleyi çözmesi mümkün değildir ve kapitalizmin hâkim olduğu son 150 yıllık dönem de bunun ispatıdır:

Gelir dağılımında denge, Sürekli büyümenin yakalanması, Tam istihdamın sürekli sağlanması.

Her üçü de ekonomi politikaları için olmazsa olmaz hedeflerdir. Ancak, kapitalist modeller bunlara ulaşamadığı gibi, artık gelir dağılımında dengesizliği, eksik istihdamı ve belli dönemlerde ekonomilerin krizlere girmesini doğal karşılamaktadır.

Kapitalist anlayışlar kaynakların sınırlı olduğundan yola çıktığı için üretime odaklanmıştır. Elde edilen mal ve hizmetlerin adilane dağıtılması yerine, mutlu bir azınlığın faydasına sunulması da bu mantığın sonucudur.

Milli Ekonomi Modeli’nde Tüketim, Para ve Devlet

Tüketim Yanlısı Yaklaşım

Milli Ekonomi Modeli “tüketim yanlısı bir model”dir. Tüketim yanlısı olmaktan kastımız, toplumu oluşturan bireylerin tamamının belli bir gelir düzeyine çıkartılmasıdır. En azından “kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettireceği seviye” asgari hedef olarak kabul edilmiştir.

Para ve Devletin Rolü

Milli Ekonomi Modeli, ortaya koyduğu hedefleri yakalamada çok önemli iki güce sahiptir. Bunlardan birincisi “para”, bir diğeri ise “devlet”tir.

Para, şu andaki ekonomik anlayışta sadece bir mübadele ve değer saklama aracı olarak görülmüştür. Oysa paranın çok önemli iki özelliği şu ana kadar ifade edilmemiştir. Birincisi, paranın bir tahrik unsuru olarak işlemci özelliği, bir diğeri de paranın üretilen mal ve hizmetlerin karşılığı olma vasfıdır.

Milli Ekonomi Modeli “Senyoraj Hakkı” kullanılarak para basılması gerektiğini ortaya koyar. Ülkemizde gerçekleşen emek ve üretimin yanında sahip olduğumuz yeraltı kaynaklarının karşılığında para basılması gerektiğini, bunun enflasyon oluşturmayacağını delilleriyle ortaya koyar.

Milli Ekonomi Modeli’nde devlet ise sadece alan el değil, aldığından daha fazlasını verebilme kudretinde olan iradedir.

Milli Paralarla Ticaret Yaklaşımı

Milli Paralarla ticareti iktisat literatürüne Merhum Haydar Baş kazandırmıştır. Haydar Baş “Milli Ekonomi Modeli”nin bir gereği olarak “her ülke kendi parası ile ticaret yapmalıdır” tezini ortaya koyarak “Milli Paralarla Ticaret” anlayışının mimarı olmuştur.

Merhum Baş, “Dış ticaret her ülkenin kendi parası ile olduğu takdirde ülkelerin kalkınmaması mümkün değildir. Lakin karşılığı olmayan boyalı kâğıda üretimini teslim edersen gelişmen mümkün değildir. ABD Dünya’da en büyük cari açığa sahip olmasına rağmen ayaktadır. Çünkü karşılığı olmayan parayı basıp senin üretimini almaktadır. Bu sömürü düzenine ancak Milli Ekonomi Modeli anlayışı son verebilir” sözleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Rusya Örneği

2013 yılında Putin’in daveti üzerine ülkemizin ender yetiştirdiği ilim ve fikir adamı merhum Prof. Dr. Haydar Baş, Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nde (Duma) 3 saat boyunca Milli Ekonomi Modeli’ni dünyaya deklare ederek kapitalist anlayışı tarihin derinliklerine gömdü.

SSCB’nin 1991 yılında dağılmasından bu yana toparlanamayan Rusya, Milli Ekonomi Modeli’ni Putin eliyle ülkesinde uygulayarak düzlüğe çıkmayı başardı.

Dünya üzerinde uygulanan ekonomik modellerin hiçbirinin insanlığa huzur getirmesi mümkün değildir. Bugün dünyada hâkim olan bu görüşler, –mutlu azınlıkları çıkardığımızda– insanlığa dünya hayatını zindan etmektedir.

Milli Ekonomi Modeli, sadece ülkemizi değil, dünya insanlığını da huzura, refaha kavuşturarak Dünya barışını da sağlayacaktır.

Bir Rus iktisat Profesörünün, “Sosyalizmden biz çektik, kapitalizmden ise dünya çekiyor; bizi ve dünyayı kurtaracak, gelir dağılımını düzeltecek, sürekli büyümeyi ve tam istihdamı sağlayacak İnsanlığın kurtuluşu Milli Ekonomi Modelindedir” sözleri olması gereken gerçeği ortaya koymuştur.

Milli Ekonomi Modeli’e Viyana Ev Sahipliği Yapacak

Bu hafta sonu Avrupa’nın kalbinde önemli bir buluşma var. Avusturya’nın başkenti Viyana, 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya konan Milli Ekonomi Modeli, bir kez daha uluslararası akademik çevrelerin gündeminde.

7-8 Şubat tarihlerinde iki gün sürecek kongre, Viyana Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonunu Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği’nin üstlendiği kongrede, 21 ülkeden 50’nin üzerinde akademisyen kendi ülkelerindeki ekonomik sorunları ve çözüm arayışlarını Milli Ekonomi Modeli perspektifiyle ele alan tebliğler sunacak.

Küresel ölçekte derinleşen gelir adaletsizliği, borç sarmalı, üretim krizleri ve finansal bağımlılık tartışmaları sürerken, Viyana’daki bu kongre sadece akademik bir toplantı olmanın ötesinde, “başka bir ekonomik yol mümkün mü?” sorusuna cevap arayan bir platform niteliği taşıyor.

Milli Ekonomi Modeli, özellikle devletin üretimde ve gelir dağılımında aktif rol almasını, milli kaynaklara dayalı kalkınmayı ve insanı merkeze alan bir ekonomi anlayışını savunmasıyla dikkat çekiyor. Bugüne kadar farklı ülkelerde defalarca tartışılan modelin, Avrupa’nın merkezinde yeniden masaya yatırılması ise ayrı bir önem taşıyor.

Viyana’da yapılacak bu kongre, yalnızca Prof. Dr. Haydar Baş’ın geliştirdiği bir modelin akademik tartışması değil; aynı zamanda mevcut küresel ekonomik düzenin sorgulanması anlamına geliyor. Görünen o ki, bu hafta sonu Viyana’da ekonomi yalnızca rakamlarla değil, insan ve adalet merkezli bir yaklaşımla ele alınacak.