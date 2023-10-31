İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kurultay sonucu

4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonun da CHP 38’nci olağan Kurultayını yapacak. Genel Başkanlık seçimi kurultayın 1’nci günü yapılacak. Yani dananın kuyruğu 4 Kasım Cumartesi günü kopacak.

Kazanan aday 2’nci gün partiyi 2 yıl yönetecek kadrosunu belirleyecek. Kimin yönetici kadroda olacağı ise, Genel Başkan seçilen isme vereceği delege desteği belirleyecek.

Kurultayın Divan Başkanı, ‘’CHP’de değişim, Türkiye’de değişim’’ çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak.

Genel Merkez hafta sonu yapılacak kurultaya sıkı hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu illerine giden ve delegelerin nabzını yoklayan milletvekillerinin verdiği rapor çerçevesinde oy kullanacak 1.370 delegenin dağılımı yapıldı. Genel Merkezin yaptığı çalışma Kemal Kılıçdaroğlu’na 715 oy arak yeniden Genel Başkan seçileceği ortaya çıktı. Özgür Özel’e ise 665 delege desteğinin gelmesi bekleniyor. Yani arada 50 fark var.

30 Büyükşehir’in 14’ünde Kemal Kılıçdaroğlu, 12’sinde Özgür Özel önde. Eskişehir, Gaziantep ve Muğla’da delege dağılım 2 aday arasında eşit çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da önde.

Özgür Özel ise, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun ve Trabzon delegelerinin desteğini alıyor.

30 Büyükşehir’in 862 delegenin 447’si Kemal Kılıçdaroğlu, 422’sinin Özgür Özel olarak paylaşılması bekleniyor.

Büyükşehir delegeleri dışında oy verecek 51 ilin 342 delegesinin oy dağılımında Özgür Özel az farkla önde Özel’in 342 delegenin 178’inin Kemal Kılıçdaroğlu da 163’ünün oyunu alacağı öngörülüyor.

51 il içinde Tokat, Çanakkale, Çankırı, Bartın, Batman, Niğde, Düzce, Kastamonu, Giresun, Sinop, Kastamonu’da tüm delegelerin desteğinin Özgür Özel’e Elazığ, Ağrı, Gümüşhane, Iğdır, Siirt, Tunceli’de de tüm delegelerin Kılıçdaroğlu’na çıkması bekleniyor.

İl delegelerinin oyları dağılımının sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu’na 610, Özgür Özel’e 600 oy çıkıyor. Yani neredeyse oylar eşit.

Genel Başkanlık seçimini Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan 170 Doğal Delege belirleyecek gibi gözüküyor. Doğal Delegelerin oylarının da 105 Kılıçdaroğlu 65 Özel olarak dağılması bekleniyor. Bu oylarında sandığa girmesi sonrası Genel Başkan seçiminin 715 Kemal Kılıçdaroğlu, 665 Özgür Özel olarak sonuçlanıyor.

Bu arada bir ince ayrıntıya da dikkat çekmek isterim; CHP’nin TBMM’de bulunan 135 milletvekilinin92’si Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 30’u Özgür Özel’in Genel Başkan adaylığı için imza verdiler.13

Milletvekili ise, her iki adaya da imza vermedi.

Bu durum Halkçı Parti kongresini aklıma getirdi. MKYK Üyesi Sabri Koç, yeniden yönetime aday olmuştu ben de kurultay izleyen muhabir olarak kendisine şansını sordum. Cevabı siyasetin gerçeği idi: ‘’Delege balık gibi. elde durmuyor’’.

Siyasette 24 saat çok önemlidir. Son gece tüm dengeler ve hesaplar değişebilir.

Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı ?

Şimdi buyurun gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında olan kurultay yarışıyla ilgili tahminlere bakalım...