İsyanım var!

Fenerbahçe Kulübü’nü her daim kendi oyuncakları gibi kullanmak isteyenlere isyanım var!..Bu yüce kulübü çocuk parkına çevirmeye çalışanlara isyanım var!..

Sarı-lacivertli başkanlık koltuğuna oturunca ne yaptığını bilmeyip koskoca camiayı ele güne rezil edenlere isyanım var!..

Kanarya’nın 6-7 Haziran’daki seçimli genel kurulunu “Aziz-Mehmet Ali 3 Temmuz Şike Kumpası rövanşı”na dönüştürmek isteyenlere isyanım var!..

Bir önemli iş insanının, Fenerbahçe’ye Acıbadem sponsorluğunda zamanında bol bol parasını alan ama kişi, “aday olacağım” dediğinde sosyal medyada tuttukları tirollerle “fetöcü, kulübe borcunu versin, bize zarar verdi” diye çemkiren ve çemkirttirenlere isyanım var!..

Artık kenara geçip, kimseyi yönlendirmeden kimseyi desteklemeden sadece Fenerbahçe’nin geleceğini düşünerek hareket etmekten kaçınıp ortalarda kafa karıştıran efsanelere isyanım var!..

Parasıyla, zenginliğiyle, atalarının, ailesinin isim kalitesiyle seçilip, sonra da beceremeyip gidenlerin Safi özel hırsları için halen seçimli kongrede gizli gizli rol oynamalarına isyanım var!..

Büyük Fenerbahçe’yi, 60 bin üyeye çıkartarak tribünlere döndüren, gruplaşmaya, kutuplaşmaya sebebiyet veren ve bu konuda çok büyük iş yaptıklarını sananlara isyanım var!.. (GS’de genel kurul üye sayısı 9800)

Son 28 yılda Fenerbahçe’ye atanını ve tutanını adamakıllı transfer edemeyen, sağlam atanı varsa tutanı olmayan, sağlam tutanı varsa atanı olmayan eksik transferlere imza atanlara isyanım var!..

Bir ara transferde adam gibi golcü ile bir stoper almayı beceremeyip şampiyonluğu kılpayı kaçırtanlara çok büyük isyanım var!..

Yıllardır TFF’de ve MHK’de ki düşmanca yapılanmayı seyreden mücadelesizlikleri başarı olanlara isyanım var!..

Ezeli rakibin, saraydan muhtara kadar her şeyle çok iyi geçinip, ağır abi şeklinde merdivenlerden çıkışına, kurulan forma göğüs yıldız sayısını arttırma yapısına uyansa da çaresizce boyun eğenlere dayanılmaz isyanım var!..

İlk Fenerbahçe’nin kapısına getirilen Abdülkerim’i, Osimhen’i, Uğurcan’ı saçma sapan sebeplerle ezeli rakibe gönderenlere saç baş yolacak kadar isyanım var!..

Önceki yönetimden kalan; Devin Özek ve Berke Çelebi gibi transfer hedefi şaşırtan, Siddiki gibi adama Fenerbahçe’nin 22 milyon eurosunu verdiren, 35’lik Kante’ye 43 milyon euro ödeten kişileri kulüpte tutup şampiyonluk gidince kovanlara anlatılmaz isyanım var!..

Bu isyan yazısı o kadar uzarki ucu bucağı olmaz…

İyisimi burada keselim…

Son sözüm şu;

Fenerbahçe’ye zararı olanlara darağacına gitsem bile isyanım bitmeyecek!..