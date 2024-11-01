Kasım ayı indirimli satışlarında nelere dikkat etmeliyiz ?

Ülkemizde Kasım ayında çeşitli isim ve kampanyalarla online alışveriş ve indirim günleri düzenlenmektedir. Öncelikle, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması açısından "Gerçek indirimli satışları" olumlu değerlendirdiğimizi ifade edebiliriz. Firmalar satışlarınıartırmak için reklam ve özendirici faaliyetlere giriyorlar.

Tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun alışverişler yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreçte, indirimli satış adı altında “Yalancı indirimler” yapan işletmelere veya dolandırıcılık girişimlerine de rastlıyoruz. Bu nedenle, indirim kampanyalarında bilinçli davranmak ve temkinli olmakta yarar bulunmaktadır.

Güvenli İnternet Sitelerinden Alışveriş Yapılmalıdır

Özellikle bu indirim dönemlerinde bazı kötü niyetli kişiler sosyal medya hesapları üzerinden sahte internet siteleroluşturup, sahte görseller kullanıp, ürünlerin fiyatlarını düşük göstererek tüketicileri aldatmaya, dolandırıcılık yapmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Bu kapsamda, alışveriş yapılacak internet sitelerinin iyi araştırılması yapılarak, güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak ilk önceliğimiz olmalıdır.

Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Tüketicilerimiz satın alacakları ürünleri, farklı satıcılardan fiyat-ürün bazında karşılaştırma yapmalı, ürünlerin orijinal ürün olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu gibi yoğun alışverişlerinyapıldığı dönemlerde, bazı internet sitelerin orijinal olmayan ürünleri satışa koyduğuna ilişkin şikâyetler ulaşmaktadır.

Ayrıca bazı işletmeler, yasak olmasına rağmen stoklarında olmayan ürünleri satışa koyuyorlar. Tüketicilerimiz satın aldıkları ürünün stokta olup olmadığına, kaç adet bulunduğuna dikkat etmelidir.

Alışveriş Sonrası Mutlaka Yasal Belge Alınmalıdır

Alışveriş yaptığınızda karşınızda ticaret odası, vergi dairesi kaydı ve yerleşik bir adresi bulunan yasal bir muhatap olmalıdır. Alışveriş sonrası mutlaka fatura alınmalıdır. Alışveriş karşılığı faturanız yoksa ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı bir satıcı yok ise, maddi zararlarınızın giderilmesinde yasal haklarınızı arayamazsınız. Karşımızda yasal bir satıcı olmalı ve güvenli bir satıcıdan alışveriş yapmalıyız.

Kargo Teslimatlarına Dikkat

İndirimli satış süreçlerinde kargolarda çok yoğunluk yaşanıyor, gecikmeler oluyor, bazen ürünler veya kargo paketleri yıpranmış olabiliyor. Kargo paketi teslim alındığında, paket kargo elemanıyla birlikte açılmalı, kontrol edilmelidir. Uzaktan satış olarak adlandırılan internetten yapılan alışverişlerde, satın alınan malların kullanılmaması şartıyla, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğu unutmamalıdır.

Banka veya Kredi Kartı Bilgileri Korunmalıdır

İnternetten yapılan alışverişlerde, banka kartları veyakredi kartlarının kullanımı sırasında dolandırıcılık girişimlerine karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu dönemde, nispeten daha güvenli olduğu için sanal kart kullanımınıtavsiye ediyoruz. Çünkü sanal kartta tanımlanmış limitle alışveriş yapıyorsunuz.

Kartla yapılan ödemelerde güvenli ödeme sistemi kullanılmalıdır. Kart bilgi ve şifreleri, asla başkalarıyla paylaşılmamadır. Sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık olayları ile karşılaşılması halinde, hemen emniyet veya savcılık birimlerine müracaat edilip suç duyurusunda bulunmalıdır.

Ödemelerin EFT veya havale yoluyla yapılması durumunda, farklı isim ve unvanlara EFT veya havale yapılmaması gerekiyor. Alışveriş yapılan işletme ile ödeme yapılan kişi veya firma yasal açıdan uyumlu olmalıdır.

Maddi Zarar veya Uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapmalıyız

Ayıplı mallarla ilgili maddi zararlarımızın giderilmesi amacıyla, önce satıcı ya da aracı hizmet sağlayıcılar ile irtibata geçmeliyiz. Eğer satıcı firma maddi zararımızı karşılamaz ise, ikametgâhımızın veya satışı yapan işletmenin bulunduğu yerdeki İl ya da İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurabiliriz. KDV dâhil 104 Bin Liraya kadar olan maddi zarar ve uyuşmazlıklarda, İl ya da İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapabiliriz.Tasarruf anlayışını ön planda tutarak, ihtiyacınıza uygun, gönlünüzce güzel alışverişler yapmanızı diliyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)