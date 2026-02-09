Kış Aylarında En Çok Kilo Aldıran Hatalar

“Vücudu suçlamak yerine dinlemek gerekir” diyen Diyetisyen Fatma Özdemir şu mevsimlerde kilo aldıran hataları anlattı.

Hastayım diye bol bol tüketmeyin! Kışın en çok kilo aldıran hata, tatlı krizine dönüyor. Tatlı krizi kışın kilo aldıran hatalar diyetisyen fotoğrafları resimleri

Kış aylarında tatlı ve şeker tüketimi biraz daha fazla oluyor. Bu durumda kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Peki, kışın neden tatlı isteği artıyor? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Fatma Özdemir, bu durumun yalnızca alışkanlıklarla değil; hormonlar, çevresel faktörler ve yaşam tarzındaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini ifade etti. İşte kışın tatlı isteğini durduran püf noktalar ve kilo aldıran hatalar...

Kış aylarında ani tatlı krizleri olabiliyor. Özellikle abur cubur olarak tanımlanan atıştırmalıklar sık tüketiliyor. Bu durum kışın hızla kilo aldırıyor. Peki, kışın neden tatlı krizi artıyor?

Akşam Gazetesi’nden Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Fatma Özdemir, kışın en çok kilo aldıran hataları anlattı.

Kış aylarında serotonin olarak bilinen mutluluk hormonunun düzeylerinde düşüş görüldüğünü belirten Diyetisyen Fatma Özdemir, bu durumu şöyle özetliyor:"Güneş ışığı serotonin üretiminde önemli rol oynadığı için, kış döneminde yeterince güneşten faydalanılamaması bu hormonun azalmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu durum, beynin hızlı mutluluk sağlayan besinlere yönelme eğilimini artırabilmektedir. Özellikle şekerli ve rafine karbonhidratlara olan isteğin artması bu biyolojik mekanizmayla bağlantılı olabilir. Ani tatlı krizleri her zaman irade eksikliğiyle açıklanamayabilir."

Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin azalmasının da yeme istediğine yönlendirdiğini belirten Özdemir, "Bu dönemde tatlılar yalnızca besin olarak değil, psikolojik bir rahatlama unsuru olarak da algılanabilmektedir." dedi.

TATLI KRİZİNE DUR DEMENİN YÖNTEMLERİ

Diyetisyen Fatma Özdemir, tatlı isteğine karşı yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

"Tatlıyı tamamen yasaklamak yerine planlı ve kontrollü hale getirmek daha dengeli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Gün içinde yeterli protein ve lif alımı, uzun süreli açlıklardan kaçınılması ve kontrollü alternatiflerin tercih edilmesi tatlı isteğinin yönetilmesine yardımcı olabilir.

Spor ve egzersizler yapılabilir."

KIŞ AYLARINDA EN ÇOK KİLO ALDIRAN HATALAR;

Öğün atlamak ve düzensiz beslenmek

Lif ve sebze tüketiminin azalması

Hareketsizliğe rağmen porsiyonların azaltılmaması

Duygusal yeme farkındalığının düşük olması

Tatlı ile rafine şeker tüketiminin artması

Vücudu suçlamak yerine dinlemek gerekir

Yetersiz su tüketimi

Bağışıklık güçlensin düşüncesiyle aşırı kalori alımı

Öğün atlamak ve akşam aşırı beslenmek

Hareketsiz yaşam tarzı kilo artışıyla ilişkili olabilir

Protein alımının azalması gizli bir risk oluşturabilir

Hastalık nedeniyle bal, pekmez ve meyve suyu gibi besinlerin ölçülü tüketilmemesi