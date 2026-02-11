Kişisel verilerimiz ve dolandırıcılık olayları

Ülkemizde telefon ve internet yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının temelinde, kişisel verilerimizin (ad-soyad, adres, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ile internet ve telefon abonelik bilgileri gibi) yasa dışı yollarla ele geçirilmiş olması yatmaktadır. Son yıllarda trafik kazalarına ilişkin bilgilerin dahi, bir menfaat karşılığı bazı avukatlık ofislerine verildiği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

Devlet memurları ile özel sektör çalışanlarının bir kısmı, kişisel verilerin korunması ve bu verilerin usulsüz paylaşımına ilişkin yasal yaptırımlar konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. “Ne olacak ki?” ya da “Benim verdiğimi nereden bilecekler?” anlayışıyla hareket edilebilmektedir. Bazı kişiler ise bu bilgilerin paylaşılmasının suç olduğunu bildiği hâlde, menfaat karşılığında üçüncü şahıslarla paylaşmaktadır.

Tüketiciler Derneği olarak daha önce birçok kez gündeme getirdiğimiz bu konuyu tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Öncelikle devlet memurları ve özel sektör çalışanlarına, konunun hassasiyeti ve doğabilecek hukuki sorumluluklar hakkında düzenli eğitimler verilmeli ve gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve yasa dışı yollarla ele geçirilmesini önlemek amacıyla, bu bilgileri hukuka aykırı şekilde yayan ve ele geçirenlere yönelik yaptırımların daha da ağırlaştırılması gerekmektedir.

Aksi hâlde kişisel bilgilerimiz ortalıkta dolaşmaya devam edecek; dolandırıcılık olayları ile istenmeyen telefon ve mesajlar artarak sürecektir.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine önemle sunarız.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)