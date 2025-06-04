Kıyılar halkındır!

Geçtiğimiz yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan “Denizler Halkındır” projesi kapsamında, vatandaşların plajlara ulaşımını engelleyen işletmelere yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

Yaz ve tatil mevsiminin başlamasıyla birlikte, denizlerden ve sahil şeritlerinden halkın ENGELSİZ şekilde yararlanmasının sağlanmasını bekliyoruz.

Kıyı Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere:

“Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.”

Bu doğrultuda, başta yerel yönetimler ve merkezi idare olmak üzere, yetkili kurumların aşağıdaki önlemleri ivedilikle hayata geçirmesini talep ediyoruz:

1-Sahil işgallerine son verilerek, kaçak yapıların derhal yıkılması,

2-Vatandaşların denizlere ücretsiz ve engelsiz erişiminin sağlanması,

3-Sahil şeritlerindeki tüm rant uygulamalarının kaldırılması,

4-Yerel yönetimlerin seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmesi,

5-Deniz ve sahil alanlarında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması.

Bu taleplerimizi, vatandaşlarımız adına kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine önemle sunarız. Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)