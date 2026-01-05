Kovboy Hortladı!

Haydutluk, korsanlık, eşkıyalık...

Ne derseniz deyin: Maduro'nun ABD timi tarafından 'kaçırılması', "güçlünün her istediğini yaptığı" bir dünyanın tablosudur...

Kuralsız, hoyrat, saygısız bir dünya!

"Efendim (Maduro) Venezuela halkının iradesini yansıtmıyormuş"...

"Efendim (Venezuela) uyuşturucu konusunda Altın Hilalin yerini alan Latin Parabolünün limanıymış"...

İyi ama bunlarla mücadelenin yöntemi "ülke başkentinden devlet başkanını adeta kaldırmak" mıdır?

Seçimler konusunda uluslararası gözlemciler var, kullanırsın; özgürlüklerin ihlali hakkında elektronik çağda eline geçen belge varsa açıklarsın.

Uyuşturucu ile savaşım meselesi ise interpol başta ciddi bir işbirliğini gerektiriyor; amenna ve içtenlikle ve tüm imkanlarınla işbirliği yaparsın.

Buna karşılık, Maduro'nun başına gelenlerin gitgide belirginleşen asli nedeni: ülkesinin, petrol, gaz, maden zenginliği üzerinde oturması.

ABD'li yetkililerin 'bu konuda' iştahlı olduklarını açıkça ve defalarca ifade ettikleri biliniyor.

Rusya Ukrayna ile uğraşırken, Çin, Tayvan bölgesinde gelişmelere yoğunlaşmışken, ABD, "başka coğrafyaları gösterip, Venezuela'da iş başı" yapmıştır!

Yaşananlar; yarın, siyonist İsrail yönetiminin dahliyle, İran'a yönelik olası bir saldırının erken uyarısı gibidir...

Tüm bu konjonktüre karşın Rusya, Çin hatta Fransa dahil kimi ülkelerden giderek dozajı artmakta olan kınama mesajları geliyor.

Şu var: BM Güvenlik Konseyi, bu son gelişme karşısında harekete geçmezse, 3. Dünya Savaşının takvimini erkene alacak artçı gerilimler gündeme gelebilir.

Öte yandan, insanlığın aklı başında tüm demokratik kitle unsurları, o arada ABD kamuoyu da, bu son duruma "dur" demelidir...

"Ver petrolü, al özgürlüğü" veya "ver haracı, sat hapı" diye sentetik, yapay, dayatmacı bir çözüm yoktur. Olamaz!

Toplumlar, hakça ticaret, bilim alışverişi, uluslararası meşru denetim ve yapıcı dayanışma anlayışı ile, "kendileri olarak" ilerler...

Elbette maden, petrol vb. zenginlikler üzerinde "oturmak" da yetmiyor; teknoloji ve bilimin ışığında halkın zenginleştirilmesi gerekiyor.

Çünkü devleti silahlı kuvvetler korursa; demokrasiyi de halk korur.

Halkın moral açıdan güçlü olması gerekir.

Venezuela'nın veya başka herhangi bir ülkenin de "sınavı", bu çağda, bu standarttadır...

Nihayet şu acı bir gerçekliktir: insanlık, ABD'nde veya yerkürenin herhangi bir yerinde; servet ve kaynak paydaşlığı açısından son derecede gayrı adil koşulların cenderesi altındadır...

Gerçekten yeni ve insancıl sol bir dünya kurulmadan ne silahlanma, ne sömürü, ne de savaşların sonu gelecektir...





Dr. R.Bülend Kırmacı

