Kurban bayramı ve yaz mevsimi ile birlikte sahte paraya dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz mevsimi ile birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kurbanlık hayvan alım satım pazarlarında ve bayram alışverişi yerlerinde, sahte para kalpazanlarının, sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini biliyoruz. Merkez Bankasının uyarıları ile emniyet birimlerinin operasyonları, zaman zaman kamuoyu gündeminde yer almaktadır.

Tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve yasal açıdan bir yaptırım ile karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla, tüketicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Tüm banknotlarda olmasa bile, özellikle 100 TL ve 200 TL değerindeki banknotların, sahte olup olmadıklarını mutlaka kontrol etmemizde yarar bulunmaktadır.

Sahte Banknotlarla Genellikle Nerelerde Karşılaşılabilir?

Alışveriş merkezi, market, bakkal ve büfelerde yapılan alışverişlerde,

Benzin istasyonlarında,

Sinema veya tiyatro gişelerinde,

Pazar yerlerinde,

Seyyar milli piyango gişelerinde,

Kırsal alanlarda hayvan sahipleri veya celeplerden hayvan alımı sırasında,

Taksilerde,

Eğlence yerlerinde,

Büyük miktarda banknotla yapılan her türlü alış veriş sırasında.

Bu tür işlemler sırasında daha dikkatli davranılarak banknotların gerçeklik kontrolleri yapılmalıdır.

Sahte Para İle Karşılaşılması Halinde Neler Yapmalıyız?

-Banknotlarda yer alan güvenlik özellikleri (Kâğıt Kalitesi, Atatürk Görseli, Emniyet Şeridi, Holografik Şerit, Kabartma Baskısı, Renk Değiştiren Şerit, Bütünleşik Görüntü, Ön ve Arka Yüzde Mikro Yazılar, Ultraviyole ile Görünen Değerler, Görme Engellilere Yönelik Olarak Paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar) kontrol edilmeli.

-Gerçek banknotlar ile karşılaştırılarak kontrolü yapılmalı.

-Üzerinde yazı, çizik, delme, yırtma vb. müdahalelerde bulunulmamalı.

-Nereden ve kimden alındığına dair tüm bilgilerle birlikte, en yakın Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir.

Sahte Para Kime Bildirmeli?

Sahte para bildirimleriniz için 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hatları kullanılabilir. Yapılan ihbarların, aranılan bir kişi veya bir sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılmasına önemli katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır.

Sahte Parada Ceza…

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda sahte parayı tedavüle koyan ve bilerek kabul eden kişiler hakkında, çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

“Parada sahtecilik” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 197. Maddesi aşağıdaki gibidir.

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yararlı olması dileğiyle, tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı sahte para konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla. 12.07.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.