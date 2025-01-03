Memur ve emekilerin maaş artışları...

TUİK’in bugün açıkladığı enflasyon oranları esas alınarak memur ve emekli maaş artışları yapılır ise, bu artış, yaşanan geçim sıkıntısını gidermekten çok uzak kalacaktır.

Çünkü, piyasa enflasyonu ve yaşanan hayat pahalılığı, TÜİK’in açıkladığı oranın çok çok üzerindedir. Gıda ürünleri, kira, ulaşım ve eğitim gibi temel mal ve hizmetlerdeki artış, açıklanan enflasyonun çok çok üzerindedir.

Yeniden değerleme oranının % 43,93 olarak açıklanıp, vergi, harç ve ücretlerin bu oranda artırılmasına karşın, memur ve emekli maaşlarının % 11,54 ila % 15,75 oranında artırılacak olması, kabul edilebilir bir durum değildir.

Emekliler patates ve soğanın, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlunun, peynir ve zeytinin fiyatının peşinden koşmaktadır. Emekliler, ucuzluk marketlerinin kapısında sıra bekler hale gelmiştir.

Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu, sürekli büyüme trendi gösterdiğini söyleyen siyasiler, ekonomideki bu büyümeden, refah artışından sabit gelirlilere mutlaka pay vermelidir.

Belirlenen asgari ücret tutarında yaşanan hayal kırıklığı, memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranının belirlenmesinde yaşanmamalıdır.

TUİK’in açıkladığı oranlar ile piyasa gerçekleri bambaşkadır. Devleti yönetenler, vatandaşlarına karşı dürüst ve gerçekçi olmalıdır. Memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artış, gerçekçi ve geçim sıkıntılarını giderecek düzeyde olmalıdır.

Ülkeyi yöneten siyasiler başta olmak üzere, yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)