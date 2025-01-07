Memur ve emeklilerin maaş artışları

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

Kabine Toplantısı sonrası yaptığınız “Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır” ve “Fahiş fiyatla satış yapan işletmeleri boykot edin” şeklindeki açıklamalarınıza bizler de katılıyoruz.

Ancak, Şeyh Edebali’nin “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN” sözünde anlam bulduğu üzere, öncelikle milyonlarca dar ve sabit gelirli insanımızı, emekli, işçi ve memurumuzu yaşatmalıyız. 12.500 TL ve altında emekli, dul ve yetim maaşıyla hayat mücadelesi verenleri yaşatmalıyız.

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeleri yakınen takip ediyor ve biliyoruz. Bununla birlikte, ekonomik sorunlar başta olmak üzere, hayat pahalılığı ve sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunların kaynağı, dar ve sabit gelirliler değildir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Memur ve emekli maaşlarının 2025 yılı başında

% 11,54 ila % 15,75 oranında artırılacak olması, kabul edilebilir bir durum değildir. Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle, emekliler patates ve soğanın, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlunun, peynir ve zeytinin fiyatının peşinden koşar hale gelmiştir. Emekliler, ucuzluk marketlerinin kapısında sıra bekler durumdadır.

Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğu, sürekli büyüme trendi gösterdiği ifade edilirken, ekonomideki bu büyümeden, refah artışından sabit gelirlilere, memur ve emeklilere mutlaka pay verilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

İnsan yaşamalı ki, devlet de yaşasın. Takdir ve değerlendirmenize sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)