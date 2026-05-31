Merkez Solun Yön Arayışı: Avrupa’dan Türkiye’ye - 4

(Türkiye için yeni bir yol mümkün mü?)

Bu yazı dizisinin başından bu yana sorduğumuz sorular bizi aynı noktaya getirmektedir:

Bu tablo değiştirilebilir mi?

Merkez sol yeniden yön bulabilir mi?

Türkiye için yeni bir yol mümkün müdür?

Bu sorulara verilecek cevap, yalnızca siyasal partileri değil; toplumun geleceğini de doğrudan ilgilendirmektedir. Çünkü mesele artık yalnızca bir parti meselesi değil, bir yön meselesidir. Bir ülkenin hangi değerler etrafında, hangi toplumsal sözleşme ile ve hangi gelecek tahayyülü ile yol alacağı meselesidir.

Türkiye, bu tartışmayı sıradan bir ülke olarak yapmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihsel olarak bir bağımsızlık mücadelesinin, bir aydınlanma hamlesinin ve bir toplumsal dönüşüm projesinin ürünüdür. Bu yönüyle merkez solun Türkiye’deki kökleri, yalnızca siyasal rekabetin değil; aynı zamanda bir kurucu iradenin, bir uygarlık düşü ve düşünüşünün ve bir halkçı kalkınma anlayışının parçasıdır.

Bu nedenle Türkiye’de merkez solun yeniden inşası, yalnızca bugünün sorunlarına cevap üretmek değil; aynı zamanda tarihsel bir sürekliliği yeniden kurmak anlamına gelmektedir.

Ancak bu "süreklilik", geçmişin tekrar edilmesiyle değil; geçmişten güç alarak geleceğin inşa edilmesiyle mümkündür.

Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında, bu hattın, bu izleğin, çeşitli kırılmalardan geçtiği görülmektedir... Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki kamucu, halkçı ve kalkınmacı anlayış; sonraki dönemlerde hem iç dinamikler hem de küresel etkilerle farklı yönlere savrulmuştur. Özellikle 1980 sonrasında hız kazanan neoliberal politikalar, yalnızca ekonomiyi değil; siyasal düşünme biçimini de etkilemiş, kamunun rolü daraltılmış, planlama anlayışı zayıflatılmış ve toplumsal denge mekanizmaları aşındırılmıştır.

Bugün gelinen noktada ise, bu sürecin üzerine inşa edilmiş daha merkeziyetçi, daha kapalı ve daha sınırlayıcı bir "siyasal yapı" /düzen ile karşı karşıyayız. (Üstelik hem sol hem de demokrat sağ için de bu tablo geçerlidir.)

Bu tablo karşısında merkez solun önemli bir bölümü hâlâ savunmada kalmakta, parçalı bir görünüm sergilemekte ve çoğu zaman kendi iç tartışmalarına sıkışmaktadır. Oysa bu tablo, savunma ile değil; yeniden kurucu bir siyaset anlayışıyla aşılabilir.

İşte bu noktada yeni bir kavramsal ve siyasal çerçeveye ihtiyaç vardır.

Bu çerçeve, ne geçmişin katı kalıplarına hapsolmalı ne de küresel rüzgârların sürüklediği yönsüz arayışlara teslim olmalıdır. Türkiye’nin kendi tarihsel birikimini, toplumsal dinamiklerini ve çağın gerekliliklerini birlikte ele alan, dengeli, kararlı ve gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Bu yaklaşım; küresel dayanışma ile ulusal gelişme arasında bir denge kurmayı esas almalıdır. Dünyadan kopmayan, ancak kendi ülkesinin çıkarlarını, üretim kapasitesini ve toplumsal refahını önceleyen bir anlayışı ifade eder. Bu yaklaşım, "ezmeden yöneten, sömürmeden üreten" bir düzenin kurulmasını hedeflemelidir.

Öte yandan, kalkınma; yalnızca büyüme değildir.

Sanayileşme, planlı şehirleşme, bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve herkes için erişilebilir sağlık hizmetlerinin devlet güvencesi altında sunulması, bu anlayışın temelidir. Ve de insanca bir emeklilik sistemi, yalnızca bir sosyal politika değil; bir uygarlık ölçüsüdür.

Teknolojik yatırımlar, üniversiteler ile üretim birimleri arasındaki güçlü iş birliği, araştırma-geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve nitelikli insan kaynağının ülkede tutulması, insancıl sol yaklaşımın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bununla birlikte üretim yalnızca devlet ve özel sektör ikiliğine bırakılmamalıdır.

Bu bağlamda benim yazılarımda vurguladığım insancıl sol anlayışla, “halk sektörü” de bu denkleme dahil edilmelidir.

Devlet, özel sektör ++ ve üretimin yapıldığı bölgedeki meslek odaları, kooperatifler ve yerel örgütlenmeler birlikte hareket etmelidir.

O arada, kooperatifleşme, yalnızca ekonomik bir model değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın kurumsal ifadesidir.

Enerjide ve tarımda millilik, üretimde süreklilik ve dışa bağımlılığı azaltma, ekonomik bağımsızlığın temel şartıdır.

Gelir dağılımında adalet, ücretlerde hakkaniyet ve sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ise refah toplumunun vazgeçilmezidir.

Dış politikada ise esas şudur:

Türkiye’nin çıkarları öncelenmelidir.

Ancak bu, dünyadan kopmak değil; aksine Türkiye’yi çok yönlü ilişkiler kurabilen, yeni gelişen alanlar ve ülkelerle ekonomik ve siyasal bağlarını çeşitlendiren bir merkez ülke haline getirmek anlamına gelir.

Bütün bunların üzerinde ise siyasal yapı meselesi durmaktadır.

Nihayet, güçlü bir ulus-devlet kavrayışı savunulmalıdır.

Ancak bu güç, tek elde toplanmış bir yetki değil; dengelenmiş, denetlenmiş ve halk iradesiyle sürekli beslenen bir güç olmalıdır.

Güçlendirilmiş bir Meclis, etkin bir yasama denetimi ve yine halk tarafından seçilen ancak yetkileri açıkça tanımlanmış bir Cumhurbaşkanlığı sistemi, demokratik işleyişin temelidir.

Türkiye’de merkez solun ana gövdesini oluşturan ve içinde doğduğu büyük siyasal birikimin -Cumhuriyet Halk Partisi’nin- tarihsel ve kurumsal zeminiyle aidiyet bağını koparmadan ve bundan onur duyarak gelişen bir insancıl sol anlayış, geçmişi bir miras olarak değil; geleceği kurmanın sorumluluğu olarak görür.

Öte yandan, merkez sol, kendi içinde bölünerek, savunmada kalarak veya yalnızca karşıtlık üzerinden siyaset üreterek bu sorumluluğu yerine getiremez. Aksine, daha bütünlüklü, daha cesur ve daha kurucu bir yaklaşım geliştirmek zorundadır.

O arada, adaletsizliği adaletle, haksızlıkları hakkaniyetle, yoksulluğu varsıllıkla karşılamak ve aşmak için, düşüncede, işte, yaşayışta özgürce sözler söyleyebilmek için büyük şemsiye bellidir: CHP...

Ve tüm bu noktalar düşünüldüğünde yeniden bir "ilk hedefler bildirgesine" kaynaklık edebilecek temel ilke ve tespit açıktır:

Sol yeniden halkçı olmayı "keşfetmeden" ve halkın gönlünü "fethetmeden", ne kendini bulabilir ne de toplumu daha ileri noktalara taşıyabilir.

Ancak bu halkçılık, halkın gerçek ihtiyaçlarını anlayan, çözüm üreten ve bu çözümleri hayata geçirme iradesini gösteren bir halkçılık olmalıdır.

Sol ilerici olmak zorundadır.

Sol durursa, toplum da durur; demokrasi geriler.

Bu nedenle zamanın koşullarını doğru okumak kadar, bu koşullara emeğin, barışın ve sosyal adaletin değerlerini katmak da yaşamsal önemdedir.

Türkiye için yeni bir yol mümkündür.

Ve bu yol: altı oklu al bayrakla insancıl sol yürüyüşle aydınlanmalıdır.

Not: Merkez Solun Yön Arayışı: Avrupa’dan Türkiye’ye adlı 4 bölümden oluşan yazı dizisinin, özellikle Türkiye’mizde siyasal düşünceye emek veren her kesimden insanımız tarafından ve elbette kendini solda tanımlayan insanlarımız için bir ışık, bir ses, bir düşünüş olanağı sağlamasını umut ediyor, saygılar sunuyorum…

Dr. R.Bülend Kırmacı

[email protected]