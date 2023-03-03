Millet İttifakı ''Kemal Kılıçdaroğlu'' dedi

6 Mart Pazartesi günü Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının ismi ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından kamuoyuna açıklanacak.Pazartesi toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, bağlı olacakları Bakanlıklar, Bakanlık dağılımları var.Toplantıda ayrıca, ittifak ortaklarının seçimlere hangi partinin listesinden gireceği hangi illerde kendi ablemleri ile girecekleri ele alınacak.

Altılı Masa ortakları yetkili kurullarında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konusu ve yetkilendirecekleri alanlar konusunda bilgilendirme yapacak.

İşte partilerin yetkili kurulların onayına sunacağı konular ;

- 5 Genel Başkan ile birlikte CHP’li Faik Öztrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın sorumlu olduğu bakanlıklara aynı partiden bakan atanmayacak.

-Ekonomi Yönetimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faik Öztrak’a bağlanacak. Ama, Maliye, Hazine ve Ticaret Bakanlıkları İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA ‘ya verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaba ve gayretleriyle kurulan önce 4 parti ile yola çıkan daha sonra DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımıyla oluşturulan Millet İttifakı, liderlerin katılımında 12 toplantı gerçekleştirdi.

2 Ekim 2022 tarihinde CHP’nin ev sahipliğini yaptığı ilk toplantı sonrasından 5 ay sonra ittifak ortakları sancılı da olsa Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Ama, önce 12’nci toplantısı öncesi yaşanan gelişmeleri hatırlatalım.

Liderler arasında ilginç görüşme trafiği yaşandı.Başbaşa görüşmeler yapıldı bu görüşmelerde ilginç öneriler ortaya çıktı.

12’nci toplantı öncesinde toplantının ev sahibi Temel Karamollaoğlu 5 Genel Başkanı ziyaret ederek gündem hakkında bilgi verdi.

Gündemin, ana başlığı ‘’Cumhurbaşkanı Adayı ‘’olacaktı.Liderlerden son kararlarını alıp gelmelerini istedi Saadet Partisi lideri …

Temel Karamollaoğlu, ev sahibi olarak gündem turu yaparken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’da "gönül alma" turundaydı. Kılıçdaroğlu’nun ilk çaldığı kapı İYİ Parti lideri Meral Akşener’in evinin kapısıydı.

27 Şubat Pazartesi günü Akşener ve Kılıçdaroğlu 2.5 saat süren baş başa görüşme yaptı.

Görüşmenin ilk dakikaları Akşener’in sitemiyle başladı. Akşener, ‘’Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir "şeklinde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu için herhangi bir yaptırımda bulunmadığı için Kılıçdaroğlu’na sitemlerini ve üzüntüsünü iletti. Kılıçdaroğlu’da böyle bir açıklamanın kendisini de üzdüğünü bundan sonra CHP’den hiçbir partilinin ittifak ortaklarına yönelik böyle bir açıklamasının olmayacağı sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu’da, Akşener’e, ‘’Önümüzdeki seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, sistem seçimi olacak.20 yıldır tek adam rejimi ile ezilen halk kesiminin seçimi olacak.Seçimler AKP ile CHP arasında değil AKP ve Erdoğan İle Millet İttifakı arasında bir seçim olacak.Seçimi kazanmak önemli ama bir o kadar da önemli olan seçim sonrası parlementer sisteme geçiş süreci.Bu süreci yönetebilmek önemli ’’ şeklinde görüşlerini dile getirdiği öğrenildi.

Akşener’de Kılıçdaroğlu’na kendisinin de aynı kaygıları taşıdığını belirterek yetkili kurullarda durumu değerlendirip yetki alarak 2 Mart toplantısına geleceğini iletti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Akşener kaygısını dile getirirken bir diğer kaygısı da seçim sistemi ile ilgiliydi.D’Hondt seçim sistemi konusunda Akşener, CHP liderine ilginç bir öneri sundu ;

"CHP’nin 1 milletvekili çıkardığı iller Karabük, Yozgat, Kastamonu, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kayseri, Konya, Trabzon gibi illerde CHP, İYİ Parti listesinden seçime girsin.Böyle olunca çıkanın bir fazlasını çıkartıyoruz.Biz bir artarken Cumhur ittifakı bir azalıyor.Bu toplamda 12 -14 milletvekili oluyor.’’

CHP Lideri, Akşener’in bu önerisine yorum yapmadan ‘’ortak çalışma grubundaki arkadaşlarımız bu konuyu da incelesinler ‘’demekle yetindiği öğrenildi.

İYİ Parti liderinin, bir başka ilginç öneriside ‘’İstanbul –Ankara-İzmir-Antalya-Mersin ve Adana gibi CHP’nin güçlü olduğu Büyükşehirlerden partisine ek kontenjan istemesi oldu.Yani önerisini açacak olursak " İYİ Partili bazı isimlerin bu illerde CHP listesinden aday olsunlar "demeye getirdi.

2.5 saatlik görüşmenin ardından iki lider ne kadar mutlu ve umutlu ayrıldı bilemeyiz ama 2 Mart toplantısının ortaya çıkardığı sonuç ‘’sorunlar aynı yerde duruyor "

Kılıçdaroğlu, ikinci durağı Akşener görüşmesinden sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eviydi. Davutoğlu, aslında Karamollaoğlu ile birlikte masanın arabulucusu konumunda.Masa da sorun çıktı mı Davutoğlu, devre de …3 saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu masa’daki sorunlar konusunda Davutoğlu’nun diplomatik önerilerini dinledi.

Ve gelelim 12.’nci toplantının yapıldığı 2 Mart Perşembe saat 14’e…

Liderleri karşılama töreni bittikten sonra ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Karamollaoğlu’nun önerisi Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal tarafından da desteklendi. DEVA lideri Ali Babacan’da Kılıçdaroğlu ismine destek veren isimler arasında yer aldı.

İYİ Parti lideri ‘’kazanacak aday "ısrarını bu defa başka dille gündeme getirdi.

‘’2 yıllık anketlerin incelensin’’.

Yani, masada bilek güreşi devam ediyordu

Liderler Akşener’in bu önerisine hay hay dediler.

İnceleme zaten yapılmıştı.Karşılaştırmalar listelenmişti.

Liderlere hazırlanan anket sonuçları sunuldu.

Sonuç, masa yine 5’e 1 Kılıçdaroğlu.

Akşener, bu defa masanın ‘’adayla ilgili tam ittifakı olması’’ gerektiğini savundu.

Ve "Partimin yetkili kurulları "dedi, ‘’Onlara danışmadan karar açıklamam "diyerek topu taca attı.

Altılı masa’nın beşi kararını açıkladı.

‘’Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız "

Toplantı bittikten sonra da yazılı açıklama yapıldı ama anlamayanlar için 5 Genel Başkan sosyal Medya hesaplarından ‘’Ortak iradeye sahibiz ‘’dediler.

Artık, anlayanlar, anlamayanlara anlatır.

Şimdi, Türkiye’de gözler ve kulaklar Millet İttifakı’nın 6 Mart Pazartesi günü yapacağı toplantıya çevrildi.

İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına "tamam "mı diyecek yoksa ‘’Ben yokum mu "

Masa da bir yanda Cumhurbaşkanı adayı tartışması yaşanırken diğer yanda Millet İttifakı ortak çalışma grubu seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesini şekillendiriyordu.

Taslak, masaya sunuldu.

İşte o taslakta ortaya çıkan Millet İttifakı kabinesi :

-Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

-Cumhurbaşkanı Yardımcıları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Faik Öztrak.

-Cumhurbaşkanı Yardımcıları sorumlu olduğu bakanlıklara aynı partiden bakan atanamayacak.

-34 Bakanlık olacak. Esnaf Bakanlığı kurulacak. Kültür ve Turizm ve Tarım - Orman ayrı bakanlıklar olacak. İklim ve su Bakanlığı ile Şehircilik ve afet Bakanlığı kurulacak.

Diğer çalışmada ittifak partilerinin seçimlere hangi parti çatısı altında gireceği.CHP ve İYİ Parti seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi parti ablemi ile girmeyi planlıyor.

DEVA Partisi ise, çoğunluğu Güney Doğu ve Doğu Anadolu illeri olmak üzere 41 ilde parti ablemi ile seçimlere girecek. Diğer 40 ilde ise, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti gibi İYİ Parti ile CHP listelerinden seçimlere girecek.

Ancak, Millet İttifakı için araştırma ve anket yapan firmalar ‘’Ortak tek liste ittifakı "öneriyor.

Ve, ‘’Liste ittifakında havuz ortak olacağı için çıkacak milletvekili sayısı ayrı ayrı girmeye göre daha fazla olacaktır’’ görüşünü savunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu önerilere sıcak ve ‘’İttifak bloğu önemli. İttifakın toplam vekil sayısı ve TBMM’de 400 milletvekili üstü önemli.’’ diyerek seçimlerden sonra 1 milletvekilinin önemine dikkat çekiyor.