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  3. 06 Mayıs 2019 21:46
Özden Yolagiden Özden Yolagiden ozden.yolagiden@gmail.com
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Milyonların gözü önünde hukuk cinayeti işlendi

YSK’nın İstanbul seçimleri ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyordu.
YSK hakimleri 6 Mayıs 2019 tarihi, saat 14:30’da karar için toplandı.

Olayın sıcaklığı ile ve resmi açıklama yapılmamışken kısa bir özet geçelim…

31 Mart seçimleri yapıldı ve halk sandığa giderek belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirledi. Fakat sürekli kazanma alışkanlığı içinde olan AKP özellikle İstanbul’da kaybetmeyi hazmedemedi.

Seçim öncesi bir oyun kazanmak için yeterli olacağını söyleyenler, seçim gecesi AA’’nın veri akışının kesildiği saatlerde 3600 oy ile kazandıklarını açıkladılar.

Sabah saatlerinde YSK başkanının, İmamoğlu’nun oyları daha yüksek şeklindeki zoraki açıklaması sonrasında da “kimse 16 bin oyla kazandım sanmasın” dedi.

17 gün mazbata verilmedi. Bu süreç içinde çelişkiler birbirini kovaladı.

Büyükçekmece sonuçlarına, Maltepe sonuçlarına itiraz ettiler.

Sonrasında kısıtlı seçmen üzerinden itirazlarda bulunuldu.

Tüm itirazlar YSK tarafından kabul edildi ama yine de sonuç değişmedi.

Hatta meclis çoğunluğunun AKP’de, ilçe başkanlıklarında daha çok belediye başkanlığını AKP’nin kazandığını övünerek açıkladılar.

En son 6500 sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı sayım döküm cetvelinde imzasız tutanaklar oluğu gerekçeleriyle olağanüstü itiraz ettiler.

Olağanüstü itiraz da kabul edildi.

6 Mayıs 14.30’da yaptığı toplantıdaki sonucu akşamüstü bağlamış olmasına rağmen, saat 21:30 olana dek YSK yetkilileri net bir açıklama yapmadılar. YSK’nın yapması gereken açıklamayı akşam saatlerinde AKP temsilcileri yaptılar..

Bu hukuk cinayeti İstanbulluların gözünde temize çıkarılacaksa…

İstanbul’da tüm sonuçlar iptal edilmeli.

Eğer İstanbul’da büyükşehir başkanlık seçimi yenilenecekse, eğer sandık kurulu seçim iptalini gerektirecek özellikteyse meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkanlıkları da yenilenmelidir.

Tabi AKP kazandığı meclis üstünlüğünü elinden kaçırmak istemiyor.

Her ne olursa olsun, bu karar kamu vicdanını yaralamış, hukuka olan güven zedelenmiştir.

Bu düpedüz hukuk cinayetidir. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmaması demokrasiyle bağdaşmaz.

Bildiğimiz, anladığımız te şey şu: Ekrem İmamoğlu’nun kazanılmış hakkı gasp edilmiştir.

Sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin gözleri önünde hukuk cinayeti işlenmiştir.

Millet bu hakkı, sahibine teslim edecektir.

Millet haklının, hakkı yenenin yanında olacaktır.

Ama unutulmasın…

Halk bu adamı sevdi be kardeşim.

Millet Ekrem İmamoğlu’nu sevdi…

www.twitter.com/yolagiden

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