Modellik yarışmasında uygunsuz teklifler aldım!

Önce sizi tanıyalım kimdir Mücahid Temizel kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Uzun zaman profesyonel olarak dövüştüm. Lisanslı sporcuyum. Kick Boks yapıyorum, personal trainer lık yapıyorum. Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük mezunuyum. Baş antrenör ve eğitmenim. Çocukluğumdan beri dövüşüyorum, yaklaşık 12 yaşından beri. Hayatım ve çocukluğum dövüşle geçti diyebilirim.

Peki aslında benim sizinle röportaj yapma nedenim şuydu; bir modellik yarışmasına katıldınız ve bu yarışma da uygunsuz bir teklif aldınız biz bu tarz yarışmaları merak ediyoruz, gerçekten bu tür yarışmalar da hala uygunsuz teklifler oluyor mu ve nedir bu teklif?

Şimdi yarışma aslında büyük ve kapsamlı bir yarışmaydı. 3500-4000 kişi katılmıştı toplamda. Ben bu yarışma için 3 buçuk ayda hazırlandım. 95 kilodan 74 kiloya indim. Bir amaç ve hedef için katıldım yarışmaya ancak yarışmada her şey yolunda giderken; benim erkek olarak kabul edemeyeceğim birkaç teklif aldım.

Peki yarışmaya katılmak için 3 buçuk ay hazırlandım dediniz ne gibi bir hazırlık yaptınız?

Var 1.80 boydan başlıyor erkekler için, çok iriye kaçmayan bir vücut istiyorlar. Benim boyum 1.86 . Yağ oranımı yüzde 5 e kadar indirdim.. 3 ay ağzıma şeker koymadım. Her sabah 6. 00 da kalkıp 12 km koştum. Bu şekilde yarışmaya sıkı çalışarak hazırlandım. Karşılığı tabii bu olmamalıydı.

Belli bir kriter var mıydı?

Yarışmaya girmek için kusursuz, ince ve tam bir manken gibi bir fizik isteniyor.

Uygunsuz teklif konusunu bir açalım şimdi bu şey gibi miydi? Mesela işte bunu yaparsan, sana şu dereceyi vereceğiz gibi?

Sadece böyle değil aslında Türkiye değil tüm dünyada bu tarz yarışmalarda belli bir yere gelmek için bir düzenden geçmeniz gerekiyor. Eskilerden bu güne kalmış bir olay.

Bu gerçekmiymiş hep duyduğumuz ama bilmediğimiz bir şey?

Ben de hep duyardım ben kendi adıma konuşmam gerekirse erkek olarak kabul edemeyeceğim birkaç teklif aldım ve kabul etmedim.

Neydi teklif ?

Finale yakın yarışma mekanından farklı bir yere davet edildim, ben de gitmedim bir de bazı modacılardan defilelere çıkmak için slip mayo ile defileye çıkarma teklifleri aldım ve bu teklifleri aldığınızda zaten yanlış bir üslupta söylendiğini anlıyorsunuz. Bizim aile yapımıza uymayan tekliflerdi. Sonuç ne olursa olsun kabul edemezdim. Derece konusu da şöyleydi; bu teklifi yaptılar diyelim ama bu biraz karşı tarafın da beğenisine bağlı sizi beğenirler ya da beğenmezler, o onların tercihine kalmış. Mesela ben çok beğenilmiştim belki biraz sert göründüğüm için böyle birkaç teklif aldım.

Neden bunu içinizde tutmadınız da açıklama gereği duydunuz, gerçi neden saklanır ya da herkes saklarsa üç maymunu oynarsa bu sistem hep böyle devam edecek demektir. Niye söyleme ihtiyacı hissettiniz?

Yani çünkü ben 3 buçuk ay maddi manevi bu yarışmaya emek verdim, ağır şartlarda çalıştım bileğimin hakkıyla çalışmamın sonucunu almak istedim, bunun için idi kızgınlığım. Bunların olabileceğine inanmıyordum, hani insan bir şeye kendi başına gelmeden inanmaz, inanmak istemez ya. Amacım en iyisi olmaktı.

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz, birileri mi yönlendirdi? Nasıl oldu?

Yok kimse yönlendirmedi, ben kendim istedim, katıldım. Ailem de destek oldu sonrasında.

Peki mayolu geçiş, smokin giyilmesi ve kalabalıkların karşısında olmak, çekingenlik olmadı mı?

Hayır olmadı, çekingen birisi değilim, smokini iyi taşıdığımı düşünüyorum.

Yakışıklı bir adam nasıl olmalı, özellikleri nasıl olmalı?

Biraz egolu gibi gözükebilirim ama benim gibi olmalı. Ben sarışınım, renkli gözlü değilim, ela gözlüyüm. Burnum o kadar büyük değil, dudaklarım ve alnım suratıma çok uygun, sakallı beğeniyorum kendimi, çok ince bir fiziğe sahibim, bunu korumak gerçekten çok zor.

Ne gibi zor ince fiziği korumak, az yemek yiyerek mi?

Az yemekle olacak birşey değil. Çok iyi beslenmek gerekli. Şeker ve tuzdan uzak durmak gerekir. Haşlama tavuk, patates püresi, lor ve yulaf ezmesi gibi takviyeleri vs. Gibi şeylerle fiziği koruyabiliriz.

Kaç öğün yiyorsunuz?

Günde 4 öğün bazen de 5 öğün.

Ne yiyorsunuz mesela?

Her sabah uyandığımda 5 yumurta içiyorum yarım saat sonra kahvaltı yapıyorum 5 yumurtanın beyazını yiyorum. Peynir, zeytin, tahin, bal. Yarışma yoksa reçel. Bulgur pilavı, ton balığı, lor peyniri. Ama koşu da çok önemli 29 dakikada 12 km… Sabah antrenman, akşam antrenman.

Her beden her bünye ayrı değil mi? Ortak diyetler herkese uymaz diye düşünüyorum?

Kesinlikle öyle mutlaka diyetisyen kontrolünde zayıflamalılar liste kişiye özel olmalı. İnternetten okudum, araştırdım, Canan Karatay’ a baktım ile olamaz. Ben şekeri muzdan alıyordum mesela. 4 öğün diyorum ama 4 öğünde yağ, tuz, şeker yok, haşlama tavuk, haşlama patates gibi şeyler.

Mesleki hedeflerde neler var? Oyunculuk yapmak istiyormusunuz?

Yarışmaya katılmadan önce bir oyunculuk eğitimi aldım. Bazı film ve dönem dizilerinden teklifler alıyorum, seçiciyim bu konuda. Ayrıca bir ses ve şarkı yarışmasından sunuculuk teklifi aldım, onu da değerlendireceğim, henüz net bir karar vermedim. Sadece oyunculuk ya da sunuculuk bir kariyer planlamasında eksik olabilir o yüzden ticari olarak da içinde bulunduğumuz bazı projeler var.

Nasıl kızları beğeniyorsunuz erkek olarak kendinizi tarif ettiniz, kızlar da nasıl beğeniniz?

Ben çok zor beğenirim birini. Aramda ki, elektirik çekimi, duygusal bağ kuvveti çok önemli. Üstten aşaği beğenmem gerekli, Ama asıl önemli olan, bana sadık kalsin, yanıma yakışsın.

Angelina Jolie mi, Kim Kardashian’ mı, Cahrlize Teron’ mu?

Kim Kardashian. Burnu ince olmalı, kalın dudaklı olmalı, mavi gözlü olabilir…

Evlilik var mı yakın planda?

Hayır yok. Daha önümde yapmak istediğim çok şey var….

Teşekkürler ve başarılar, bu açık yürekliliğin için de teşekkürler….

Ben teşekkür ederim….