Navigasyon yönlendirmesi

Önceki gün telefonla arayan bir arkadaşım anlatmaya başladı;

“Otomobilim ile Avrupa Yakası’ndan Ümraniye’ye gitmek üzere yola çıktım. Trafik yoğunluğuna bağlı yönlendirme için telefonumdaki navigasyon uygulamasını açtım. Uygulama sürekli beni Avrasya Tüneli’ne yönlendirdi. Ben ise uygulamanın yönlendirmesinin aksine, E5 güzergahından 15 Temmuz Köprüsü’nü tercih ederek, trafik olmaksızın, çok rahat bir şekilde Ümraniye’ye geldim. Böyle olunca, telefonumdaki uygulamanın ısrarla beni Avrasya Tüneli’ne yönlendirmesi, kafamı karıştırdı. Kendi kendime, telefonumdaki uygulama, ticari amaçlarla ve aralarındaki anlaşmayla, Avrasya Tüneli’nden geçeyim diye özellikle mi beni yönlendiriyor? diye düşündüm. Seninle paylaşmak istedim” dedi.

Ben de kendisine, “Belki o saatlerde Avrasya Tüneli çok daha sakindi ve o nedenle seni yönlendirmiş olabilir. Bunu bilmemiz gerekir” diye cevap verdim. Yine de araştırılmaya değer bir konu olduğunu söyledim.

Arkadaşımın dikkat çektiği konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bazı kişiler, otoban ve diğer paralı güzergahlarda da benzer durumla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Trafik yoğunluğu olmadan, en güvenli şekilde seyahat etmek hepimizin önceliğidir. Ancak, ekonomik çıkarlarımızın korunması ile doğru bilgiye erişim, her birimizin vatandaşlık hakkıdır. Bu nedenle, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere, yetkili ve taraf tüm devlet kurumların dikkatine sunmak istiyorum.

Konu hakkında bilgi ve deneyimi olanlar görüşlerini paylaşabilirler. Güzel bir gün diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.