New York’taki Sosyalist Zafer, Klasik Demokrasinin Küresel İşleyişini Sorgulatıyor

Uluslararası Finans Danışmanı Dr. Engin Civan, New York Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 50,4 oy oranıyla kazanan ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin zaferini değerlendirdi. New York'un hem Amerika'nın hem de dünyanın finans ve ticaret merkezi olması nedeniyle bu sonucun küresel siyasette büyük etkileri olacağını belirten Dr. Civan, modern kapitalizmin getirdiği sorunların Amerika'da sosyalizmi filizlendirdiğini öne sürdü.

Amerika’da Sosyalizm Filizleniyor: Gelir Dağılımı Türkiye’den Daha Bozuk

Dr. Engin Civan, Mamdani'nin zaferinin arkasındaki temel nedenin Amerika'daki ekonomik ve sosyal sorunlar olduğunu vurguladı. Ülkede yüksek enflasyon ve ciddi bir gelir dağılımı bozukluğu yaşandığını kaydeden Dr. Civan, son verilere göre Amerika’daki Gini katsayısının, yani gelir eşitsizliğinin, Türkiye’den daha bozuk bir tablo çizdiğini ifade etti. Bu durumun, yoksullaşan orta ve orta altı sınıfın reaksiyonu olarak sosyalist politikaları desteklediğini dile getirdi.

Dr. Civan, Mamdani’nin seçim vaatlerinin bu tepkiden güç aldığını belirterek, “Ücretleri 30 dolara çıkaracağım, emlak vergilerini artıracağım, okulu ve yuvayı bedava yapacağım gibi vaatler, İsveç veya Almanya gibi Avrupa tipi sosyal devletlerde görülen uygulamalardır. Ancak Amerika'nın kuruluş ruhu ve vahşi kapitalizm yapısı ile bu sosyalist müdahaleler çelişmektedir.” dedi.

Klasik Demokrasi Modeli Sorgulanıyor

Dr. Civan, Mamdani’nin zaferinin dünya siyasetindeki genel bir eğilimi yansıttığını belirterek, günümüzde klasik demokrasi modelinin birçok ülkede artık işlemediği görüşünü dile getirdi.

Dr. Civan, “Dünyada ultra zenginler ve ultra kapitalistler, başkanların etrafında toplanarak o ülkeyle ilgili politikaları belirlemeye çalışıyor. Bu şekilde sistem yürümeye başladı. Komünizmin kurucularından Troçki’nin dediği gibi, ‘Komünizm Amerika’ya gelir.’ Çünkü Amerika, ileri kapitalist bir ülkedir ve bu kapitalizmin reaksiyonu sosyalizmi doğurmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

New York’un Ekonomik Geleceği Ve İsrail Politikası Riski

New York’un hem zenginliğin hem de entelektüel birikimin merkezi olduğunu belirten Dr. Civan, şehirdeki yüksek Musevi Amerikalı nüfusunun güçlü siyasi etki yarattığını hatırlattı. Mamdani'nin İsrail politikalarını protesto eden pro-Filistin duruşunun ise Musevi toplumu ikiye böldüğünü ve hatta Senato’daki etkili Demokrat siyasetçileri dahi zor durumda bıraktığını kaydetti.

Dr. Civan, Mamdani'nin uygulamayı planladığı sosyalist politikaların New York ekonomisi için risk taşıdığı uyarısında bulundu: “Mamdani’nin vergileri yükseltmesi, büyük bankalar, iş yerleri ve zengin milyarderlerin New York’u terk etmesine neden olabilir. Özellikle dijital çağda bu tür bir eyalet değişikliği çok kolaydır. Bu durum, New York’un cazibesini kaybetmesine ve bir çöküş yaşamasına yol açabilir. Halihazırda New York ve Los Angeles gibi şehir merkezlerinde liberal demokratların hâkim olması, suç oranlarını ve evsizliği ciddi boyutlara taşımış durumdadır.”

Dr. Civan, Hintli kökenli ve Müslüman kimlikli Mamdani’nin bu çıkışının, zincirin en zayıf halkasından yakaladığı çok değişik bir kimya yarattığını belirterek, günün sonunda Amerikan sisteminin değişmemesi durumunda, Mamdani'nin New York kentine büyük zararlar verebileceği potansiyelini taşıdığını sözlerine ekledi.