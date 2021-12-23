Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak, etiket ve raf fiyatlarının, fiyat listelerinin, ve fiyat tarifelerinin değişmesini, tüketici lehine aciken indirimler yapılmasını haklı olarak istiyoruz. Derneğimizin kuruluş ve faaliyet amacına uygun olarak, bu konuyu kamuoyu gündemine taşıyor, bu amaçla toptancı, distribütör, satıcı ve hizmet sağlayıcılar üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Kısaca, toplum gönüllüleri olarak, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını korumaya çalışıyoruz.

Bu amaçla, basın açıklamaları yapıyor, gazete ve tv’lere röportajlar veriyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz.

Bu süreçte başarı olmak için birey ve toplum olarak birlikte hareket etmek ve en önemlisi birlikte inanmak gerekiyor. “Döviz kuru düştü, etiket ve raf fiyatları da düşmelidir” dediğimizde, bazı kişiler tarafından “Düşmez ki” veya “ Hiç düştüğü görülmüş mü” şeklinde mevcut durumu kabullenmiş yorum ve paylaşımlar yapılıyor. Birey ve toplum olarak zor günler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ancak, psikologların “Öğrenilmiş Çaresizlik” diye adlandırdığı başarısızlığı kökten kabullenme durumundan vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Tüketiciler olarak, vatandaşlar olarak işimizin kolay olmadığını elbette biliyoruz. Ancak, tüketim gücümüzü bilinçli kullanarak, sivil toplum örgütlerinde gönüllü görev alarak, siyasiler ile satıcılar üzerinde baskı oluşturararak, ekonomik çıkarlarımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Bizler talep etmeden, bizler baskı gücü oluşturmadan kimse fiyat da indirmez, tüketiciyi de düşünmez.

Bu nedenle, birey ve toplum olarak “Öğrenilmiş Çaresizlik” durumundan çıkarak, ekonomik çıkarlarımızın korunması amacıyla, hep birlikte inançla hareket etmeli, baskı gücü oluşturmalıyız. Saygılarımla.23.12.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu