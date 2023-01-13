Okullarda yemek ücreti fiyatları artışları...

Okulların yemek ücreti fiyatlarındaki aşırı artışlar, şikayet ve mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor. Öğretmen olan bir velimizin mesajını aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

“Merhabalar nasılsınız? Ben Osmaniye’de ögretmen olarak kamuda çalışmaktayım. Çocuğum koleje gidiyor ve bu yıl fiyatlar çok fazla. Geçen yıl 7 bin lira olan yemek fiyati 24 bin olarak güncellenmiş. Okulda yemek yemek zorunda mı dediğimde evet dediler. Bu artış çok fazla yemek zorunluluğu var mıdır yönetmelikte acaba. Kolay gelsin, selamlar Osmaniye’den hoşçakalın. Saygılar”

Bir öğrenci, bir okulun kapısından içeri adımını attığı an “EĞİTİM” başlar ve artık o eğitim kurumunun sorumluluğu altındadır. Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, yaşanılan sorunların çözümü için acil adım atılmasını bekliyoruz. Özel okullar eğitim ücreti artışına getirilen % 65 oran sınırlaması, okullardaki tüm hizmetler için geçerli olmalıdır. Öğrenci ve velilere, yemek hizmeti alıp, almama konusunda serbesti tanınmalıdır.

Ayrıca, yemek ücreti karşılığı ödenen bedeli, eğitim hizmetinin bir parçası olarak kabul etmeyen Maliye görüşü değiştirilerek, okullarda ödenen yemek bedelleri, kırtasiye, kıyafet, servis ücretlerinde olduğu gibi eğitim ücreti olarak vergi indirimi konusu yapılabilmelidir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)