Ortadoğu’da Yeni Gerilim: Çatışmalar, Direniş Ve Bölgesel Dinamikler



28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği hava ve füze saldırıları, yalnızca askeri bir operasyon olarak tanımlanamaz. Tahran ve diğer büyük şehirlerde yaşanan yıkım, sivil altyapı ve yerleşim alanlarına yönelik doğrudan müdahaleleri içeriyor. Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivillerin korunması, temel altyapının zarar görmemesi şarttır; ne var ki sahadaki tablo bu normlarla çelişiyor.



Resmî gerekçeler “nükleer programı sınırlamak ve İsrail’in güvenliğini sağlamak” olsa da, gerçeklik farklı. Okullar, hastaneler ve kritik altyapılar hedef alındı; sivillerin zarar görmesi, uluslararası insancıl hukuk normları açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Dahası, İran’ın en üst liderlik kademesi hedef alınmış; bu, operasyonun salt savunma amaçlı olmadığını, aynı zamanda rejim değişikliğine ve bölgedeki kaynakların kontrolüne dönük stratejik bir girişim olduğunu ortaya koyuyor.



Uluslararası toplumun sorumluluğu, bu eylemlerin hukuki ve diplomatik meşruiyetini sorgulamaktır. Sivillerin güvenliği, uluslararası hukukun korunması ve bölgesel istikrar, her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor. Ortadoğu’nun geleceği, sadece tarafların değil, tüm dünyanın vicdan ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesine bağlı.

İran’ın Kararlılığı ve Haklı Direniş Stratejisi

ABD ve İsrail’in saldırılarına İran, BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak anında ve kararlı bir şekilde yanıt verdi. Devrim Muhafızları komutasındaki füzeler, İsrail ve bölgedeki ABD üslerini hedef alarak Tahran yönetiminin kolay pes etmeyeceğini açıkça gösterdi. Bu hızlı ve etkili tepki, İran’ın tüm ülke çapında savunma kapasitesini harekete geçirdiğini ve saldırıya hazır olduğunu ortaya koyuyor.

İran’ın geri adım atmaması, ağır kayıplara rağmen karşılık vermeye devam etmesi, Tahran yönetiminin bu süreci varoluşsal bir mücadele olarak gördüğünü gösteriyor. Hürmüz Boğazı gibi stratejik enerji hatlarının fiilen tehdit edilmesi, yalnızca askeri değil, ekonomik ve psikolojik araçların da devreye sokulduğunu ortaya koyuyor. Bu hamleler, basit bir savaş refleksi değil; ulusal güvenliği ve çıkarları korumaya yönelik haklı bir müdafaa ve bölgesel caydırıcılık stratejisidir.

İran’ın stratejisi, topyekûn savaş yerine asimetrik yöntemlere dayanıyor: Füze ve drone kapasitesi, bölgedeki vekil güçler ve enerji kartı bu stratejinin temel unsurları. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, küresel enerji piyasaları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor ve bu hamle ekonomik bir silah olarak da değerlendirilebilir. Böylece saldırının “terör operasyonu” mu yoksa “baskın bir savaş girişimi” mi olduğu netleşiyor: Hedef alınan saldırılar uluslararası hukukta devletlerarası bir çatışma kapsamında değerlendirilebilir; sivillere yönelik saldırılar ise terör eylemi veya savaş suçuna girebilir. İran ise halkı ve ordusuyla, haklı bir müdafaa gerçekleştirerek kendi güvenliğini ve meşru haklarını korumak için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.

Türkiye’nin Stratejisi

Ülkemiz, bu çatışmadan doğrudan etkilenecek coğrafi ve siyasi bir aktördür. Enerji fiyatları, ticaret yolları, sınır güvenliği ve olası mülteci akınları Ankara’yı ilgilendiriyor. Türkiye’nin görevi, doğrudan savaş yerine diplomasi ve stratejik akılla bölgesel dengeyi korumaktır. İran zayıflatılırsa ortaya çıkacak güç boşluğu, kaos ve mezhepsel çatışmalara yol açabilir; bu nedenle mesele, taraf değil, istikrardır.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, sadece Tahran-Washington hattını değil, doğrudan Türkiye’yi de etkileyecek sonuçlar doğuruyor. Ülkemiz, jeopolitik konumu itibarıyla hem sınır komşusu hem de bölgesel enerji ve güvenlik açısından hassas bir noktada bulunuyor.

Askerî açıdan Türkiye, İran sınırındaki istikrarsızlığa karşı alarm durumunda. Bölgede doğrudan çatışma yaşanmasa da olası militan hareketliliği, silah kaçakçılığı ve terör örgütlerinin sınır bölgelerine sızma riski ciddi şekilde artıyor. Terör örgütlerinin bölgedeki fırsatları değerlendirmesi, Türkiye’nin güvenlik önlemlerini artırmasını zorunlu kılıyor.

Türkiye, İran’la doğrudan bir çatışmayı istemiyor. Çünkü bölgede İran’ın zayıflatılması ya da düşmesi senaryosu gerçekleşirse ortaya çıkacak güç boşluğu ve jeopolitik dönüşümün Türkiye’yi doğrudan hedef hâline getirebileceği ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle Ankara’nın olası senaryolara karşı askerî, diplomatik ve ekonomik alanlarda ön alıcı tedbirler geliştirmesi stratejik bir zorunluluk olarak görülmelidir.

Ekonomik etkiler de göz ardı edilemez. İran, bölgenin önemli bir enerji tedarikçisi. Saldırının yarattığı belirsizlik, petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltecek; Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin maliyetlerini artıracak. Ayrıca bölgedeki ticaret yollarının risk altında olması, Türkiye’nin hem İran hem Körfez ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerini yavaşlatabilir. Döviz kurlarındaki oynaklık ve borsadaki dalgalanmalar, iç piyasada ek baskılar yaratabilir.

Diplomatik açıdan ise Türkiye hassas bir konumda bulunuyor. Bölgesel dengeleri korumak, uluslararası ilişkileri yönetmek ve iç siyaset açısından dengeyi sağlamak kritik önem taşıyor. Savaşın tetiklediği mülteci akını ve insani krizler, Türkiye’nin toplumsal kaynakları üzerinde ek yük oluşturacak. İç politikada ekonomik ve güvenlik kaygıları ise toplumsal gerilimi artırma potansiyeline sahip.

Sonuç olarak, eğer İran düşerse ve nihai hedefin Türkiye olduğunu varsayarsak, ülkemiz her yönüyle önlemler almak zorundadır. Bu durum, Türkiye’ye hareket kabiliyeti sağlayacak stratejik adımlar geliştirmeyi zorunlu kılar.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı, Türkiye’yi doğrudan hedef almadan da çok yönlü etkiler yaratıyor. Enerji maliyetleri, sınır güvenliği, diplomatik denge ve iç politik baskılar, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dikkatle yönetmesi gereken başlıca alanlar. Ortadoğu’nun kırılgan dengeleri, Türkiye için hem bir uyarı hem de hazırlık çağrısı niteliğinde. Türkiye’nin bu süreçte alacağı diplomatik ve ekonomik önlemler, yalnızca kendi güvenliği için değil, bölgesel istikrar açısından da belirleyici olacak.

Bölgesel ve Küresel Yansımalar

Çatışma kısa sürede bölgeye yayıldı. Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail’e karşı harekete geçti; Suudi Arabistan, İngiltere ve bazı Körfez ülkeleri ABD ile birlikte pozisyon aldı. Rusya temkinli bir ekonomik fırsat arayışı içindeyken, Çin enerji güvenliğine odaklanıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması küresel ekonomiyi uzun vadede etkileyecektir. ABD’nin ve İsrail’in İran’a saldırması, Batı bloğu ile Avrasya ekseni arasında yeni bir jeopolitik merkez yaratıyor.

Savaşın Bedeli ve İlkesel Tutarlılık

Savaşın gerçek maliyeti haritalarla ölçülemez; çocuklar, siviller ve şehirler doğrudan etkileniyor. “Filistin’in yanındayım” söylemi ile İran’ın haklı direnişine mesafeli yaklaşmak, ilkesel çelişki yaratıyor. Savaş romantize edilmemeli; yıkım, ekonomik çöküş ve insani dram ön plana çıkarılmalıdır. ABD ve İsrail’in saldırıları, uluslararası hukuka aykırı operasyonlar olarak pek çok devlet ve örgüt tarafından eleştirilmektedir.

Filistin Söylemi ve İlkesel Tutarlılık – İsrail’e karşıyım diyorsan, İran’ın yanında olacaksın!

Kamuoyunda dikkat çeken husus, söylem ile sahadaki pozisyon arasındaki çelişkidir. “Filistin’in yanındayım” diyen bazı kesimlerin, İsrail’e karşı doğrudan askeri pozisyon alan İran’a mesafeli yaklaşması, ilkesel tutarlılık tartışmasını gündeme getirmektedir.

Savaş romantize edilmemeli; dişe diş, kora kor söylemleri güçlü bir retorik sunabilir; ancak gerçek yüzü yıkım, ekonomik çöküş ve insani dramdır. Sivil kayıplar, altyapı tahribatı ve toplumsal travma, uzun vadede bölgeyi daha kırılgan hâle getirir.

Ateş Çemberinden Çıkış Yolu

Ortadoğu’da savaş, cephede değil; barışta ve diplomasiyle kazanılır. Sloganlar değil, strateji; meydan okumalar değil, sağduyu ve ilkesel duruş bugün ihtiyaç duyulan şeylerdir. Türkiye’nin izlediği yol ve İran’ın pozisyonu, haklı müdafaa ve bölgesel denge refleksi olarak okunmalıdır. Bu ateş çemberinde gerçek hedef, istikrarlı bir gelecek bırakmaktır.

Stratejik Arka Plan: Enerji, Haritalar ve Güç Dengesi

Çatışmalar, arka planda başka aktörlerin hesaplarıyla şekilleniyor: ABD, bölgesel üstünlük ve enerji hatlarının kontrolünü hedeflerken; İsrail, varoluşsal tehdit algısıyla hareket ediyor. Rusya ve Çin dolaylı yollarla etkili olurken, Hürmüz Boğazı ve enerji koridorları küresel ekonomiyi doğrudan tehdit ediyor. Karşılıklı saldırılar, klasik misillemenin ötesinde, caydırıcılık ve güç dengesinin sınandığı bir noktaya işaret ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’a Saldırısının 4. Günü: Olası Senaryolar ve Sonuç

ABD ve İsrail’in saldırısı, kabul edilebilir bir durum değildir. İran’ın kendi topraklarını savunma hakkı, uluslararası hukukta tanınmış bir meşru müdafaa hakkıdır. Karşılıklı saldırılar, bölgede yaşayan halkların psikolojisini alt üst etmiş durumda; bu durum, çatışmanın devam etmesiyle birlikte daha da derinleşecektir. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kapanması, enerji arzını ve küresel dengeleri olumsuz etkileyebilir; bunun ekonomik ve stratejik maliyeti oldukça yüksektir.

En olası senaryo, kontrollü ancak uzun süreli bir bölgesel çatışmadır. Vekil güçler, sınırlı hava saldırıları ve operasyonlarla gerilimi canlı tutabilir. Savaşın süregitmesi, küresel dengeleri sarsacak, enerji piyasalarında risk primini yükseltecek ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlığa yol açacak sonuçlar doğurabilir. Ortadoğu’daki savaşlar çoğu zaman cephede değil, diplomasi ve stratejik konumlandırmalarla kazanılır veya kaybedilir. Asıl soru, çatışmanın zaferi değil, güç dengesiyle nasıl sona ereceğidir.

Bu süreçte duygusal refleksler yerine stratejik akıl ön planda olmalıdır. Hamasi söylemler, taraflaşma ve kısa vadeli politik hesaplar, uzun dönemde hiçbir tarafa fayda sağlamaz. Bugün ihtiyaç duyulan şey sloganlar değil, diplomasi; meydan okumalar değil, sağduyudur. Aksi takdirde bu ateş çemberi yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların kaderini de şekillendirecek derin izler bırakacaktır.

Ek olarak, çatışmanın siber, ekonomik ve insani boyutlarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Mülteci akınları, altyapı saldırıları ve ekonomik baskılar, bölgesel istikrarı ve toplumsal güvenliği daha da zedeleyebilir. Bu nedenle tüm aktörler için öncelik, saldırganlık değil; kriz yönetimi, arabuluculuk ve diplomatik çözüm yolları olmalıdır.