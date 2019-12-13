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  3. 01 Ocak 2020 13:37
Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com
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Özel Bankalar Vergi Tahsil Etmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, özel bankaların vergi tahsilatı yapması uygulamasında 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle değişikliğe gitti.

Buna göre, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sona eriyor.

Bu tarihten itibaren özel banka müşteri olan mükellefler sadece GİB'in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek.

Öte yandan, kamu bankalarının (Ziraatbank, Vakıfbank, Halkbank) söz konusu uygulamadan muaf tutulduğu ifade ediliyor.

Yani kamu bankalarının müşterisi olan birey ve kurumlar, bu bankaların merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil tüm kanallarından vergilerini ödemeye devam edebilecek.
Vatandaşlar ya da kurumlar 1 Ocak 2020 sonrası vergilerini, ya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ya da kamu bankaları (Ziraatbank, Vakıfbank, Halkbank) aracılığıyla ödeyebilecektir.

Sahte Web Sitelerine Dikkat!

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden, bankaların kredi kartları ile vergi ödemesi yapılabileceğinden, sahte web sitesi dolandırıcılıklarna karşı dikkatli olunmalı, üzerinden ödeme yapılan sitenin, GİB’nın gerçek web sitesi (www.gib.gov.tr) olduğundan emin olunmalıdır.
Bu konuda, Gelir İdaresi Başkanlığı da vatandaşları uyarıcı açıklamalar yapmaktadır.

Otomatik Ödeme Talimatları Kontrol Edilmelidir!

Kişi ya da firmalar tarafından vergi ödemelerinde kullanılmak üzere özel bankalara verilmiş otomatik ödeme talimatları ile vergi ödemeleri sırasında kullanılmak üzere açtırılmış kredi hesapları kontrol edilmelidir. Kişi ya da firmalar açısından maliyet unsuru olabilecek hesaplar kapatılmalıdır.

Gecikme Zammına Dikkat!

Özel bankalar aracılığıyla vergilerin ödeniyor olması, vatandaş ve kurumlar açısından büyük bir kolaylık sağlıyordu. Yeni uygulama sonrası ödeme kanalları kısıtlandığından, vergilerin vadesinde ödemesinde aksaklılar yaşanabilir. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle aylık gecikme zammı oranının % 1,6 olarak uygulanacağı dikkate alınarak, vergilerin vadesinde ödenmesine özen gösterilmelidir.

Yeni uygulamanın vergi mükellefleri ve vatandaşlar açısından yararlı olmasını temenni ediyoruz.
Saygı ve sevgilerimle.

Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği/TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

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