Özel okul eğitim ücretlerinin ve yemek ücretlerinin iadesi

Kovid-19 salgın hastalığın seyri ve okullarda yüze yüze eğitimin başlama tarihine bağlı olarak, uzaktan online eğitimin devam etmesi halinde, eğitim hizmeti ücretinde indirim yapılarak, yemek ve servis hizmeti ücretlerinin iade edilmesi gerektiğini, haklı olarak sürekli kamuoyu gündemine getirmiş bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada, bu haklı talebin özel okullar tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiş, ardından özel okul dernekleri, eğitim ücretleri ile yemek ve servis ücretlerinin mahsup ya da iade yoluyla velilere ödeme yapılması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Veli ve öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından gelişmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak, indirim yapılacak eğitim ücreti ile iade edilecek servis ve yemek ücretlerinin hesaplanmasında, velilerimizin maddi kayıplarının olmaması gerekmektedir. Bu açıdan, inisiyatifi özel okullara bırakmak yerine, standart bir indirim oranı belirlenmesi ve yararlanılmayan yemek ve servis hizmeti ücretlerinin tamamının iade edilmesi yerinde olacaktır.

Velilerimizin yasal haklarını korumak amacıyla, aşağıdaki örnek dilekçenin (İçeriği özellikli durumlara göre değiştirebilir) iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla özel okul yönetimlerine gönderilmesi yerinde olacaktır. Servis hizmetinin ayrı bir işletmeden alınması halinde, söz konusu dilekçenin hizmet sağlayan işletmeye verilmesi gerekmektedir. Velilerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.21. 08.2020

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

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ÖRNEK DİLEKÇE…

… MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL



Velisi bulunduğum Okulunuz … Sınıf … Okul Numaralı Öğrencisi …’ın 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı eğitim ücretini, yemek hizmeti bedeli ile birlikte ödemiş/ödemekte bulunuyorum.



Salgın hastalığın ülkemizdeki seyri nedeniyle, okulda yüz yüze eğitim henüz başlamamış olup, yüz yüze eğitim hizmetinin başlayacağı tarih konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Ayrıca, yemek hizmeti sunulmadığı halde, yemek hizmetine ilişkin bedel ödenmiş/ödenmekte bulunmaktadır.



Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, yüze yüze sunulmayan eğitim hizmeti ile yararlanılmayan yemek hizmetlerine ilişkin bedelin iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yasal tüm haklarım saklı kalmak üzere, söz konusu eğitim ücretinde indirime gidilmesini ve sunulmayan yemek hizmeti ücretinin iade edilmesini istiyorum.



Bilgi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla. 21.08.2020



Veli Adı Soyadı

İmza

Adres:

Telefon:

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.