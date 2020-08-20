  1. Anasayfa
  2. Köşe Yazısı
  3. 21 Ağustos 2020 13:00
Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com
Yazarın tüm yazıları

Özel okul eğitim ücretlerinin ve yemek ücretlerinin iadesi

Kovid-19 salgın hastalığın seyri ve okullarda yüze yüze eğitimin başlama tarihine bağlı olarak, uzaktan online eğitimin devam etmesi halinde, eğitim hizmeti ücretinde indirim yapılarak, yemek ve servis hizmeti ücretlerinin iade edilmesi gerektiğini, haklı olarak sürekli kamuoyu gündemine getirmiş bulunuyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada, bu haklı talebin özel okullar tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiş, ardından özel okul dernekleri, eğitim ücretleri ile yemek ve servis ücretlerinin mahsup ya da iade yoluyla velilere ödeme yapılması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştır.
Veli ve öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından gelişmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz.  Ancak, indirim yapılacak eğitim ücreti ile iade edilecek servis ve yemek ücretlerinin hesaplanmasında, velilerimizin maddi kayıplarının olmaması gerekmektedir. Bu açıdan, inisiyatifi özel okullara bırakmak yerine, standart bir indirim oranı belirlenmesi ve yararlanılmayan yemek ve servis hizmeti ücretlerinin tamamının iade edilmesi yerinde olacaktır.
Velilerimizin yasal haklarını korumak amacıyla, aşağıdaki örnek dilekçenin (İçeriği özellikli durumlara göre değiştirebilir) iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla özel okul yönetimlerine gönderilmesi yerinde olacaktır. Servis hizmetinin ayrı bir işletmeden alınması halinde, söz konusu dilekçenin hizmet sağlayan işletmeye verilmesi gerekmektedir. Velilerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.21. 08.2020

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

ÖRNEK DİLEKÇE…

…  MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

 
Velisi bulunduğum Okulunuz …  Sınıf … Okul Numaralı Öğrencisi …’ın 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı eğitim ücretini, yemek hizmeti bedeli ile birlikte ödemiş/ödemekte bulunuyorum.

Salgın hastalığın ülkemizdeki seyri nedeniyle, okulda yüz yüze eğitim henüz başlamamış olup, yüz yüze eğitim hizmetinin başlayacağı tarih konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Ayrıca, yemek hizmeti sunulmadığı halde, yemek hizmetine ilişkin bedel ödenmiş/ödenmekte bulunmaktadır.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, yüze yüze sunulmayan eğitim hizmeti ile yararlanılmayan yemek hizmetlerine ilişkin bedelin iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yasal tüm haklarım saklı kalmak üzere, söz konusu eğitim ücretinde indirime gidilmesini ve sunulmayan yemek hizmeti ücretinin iade edilmesini istiyorum.

Bilgi ve gereğini rica ederim.  
Saygılarımla. 21.08.2020

Veli Adı Soyadı
İmza
Adres:
Telefon:

levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-
Güncel
MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yeni karar
MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yeni karar
Bakan Soylu devreye girdi, o polisler göreve geri döndü
Bakan Soylu devreye girdi, o polisler göreve geri döndü
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''müjdeler olsun'' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''müjdeler olsun'' paylaşımı
Büyükşehir belediyesinde ''yolsuzluk'' istifası
Büyükşehir belediyesinde ''yolsuzluk'' istifası
Ankara'ya bomba gibi düştü: Bakanlık'ta FETÖ iddiası!
Ankara'ya bomba gibi düştü: Bakanlık'ta FETÖ iddiası!
Yuh! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı!
Yuh! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı!
Pratisyen hekim yıllardır süren tacizi anlattı
Pratisyen hekim yıllardır süren tacizi anlattı
Prof. Özgür Demirtaş'ın ''Erdoğan'ın müjdesi'' paylaşımı olay oldu
Prof. Özgür Demirtaş'ın ''Erdoğan'ın müjdesi'' paylaşımı olay oldu
40 ilde 65 yaş üstü yasakları geri geldi! İşte o illerin tam listesi!
Yasakların geri geldiği il sayısı 40'a yükseldi! İşte tam liste
5 terörist daha öldürüldü
5 terörist daha öldürüldü
Foto Galeri
İstanbul'da operasyon: Pumadan, iguanaya çok sayıda hayvan ele geçirildi
İstanbul'da operasyon: Pumadan, iguanaya çok sayıda hayvan ele geçirildi
Meyil Obruk Gölü pembe renge büründü
Meyil Obruk Gölü pembe renge büründü
Wuhan'daki çılgın partiyle ilgili Çin'den şok açıklama
Wuhan'daki çılgın partiyle ilgili Çin'den şok açıklama
Üsküdar'da rögarlar taştı, yollar göle döndü!
Üsküdar'da rögarlar taştı, yollar göle döndü!
Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer
Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer
Yanardağa benzeyen mikrobiyalitler büyüledi
Yanardağa benzeyen mikrobiyalitler büyüledi
İstanbullular güne yağmurla uyandı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar!
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar!
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu
BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğu
Çok Okunanlar
40 ilde 65 yaş üstü yasakları geri geldi! İşte o illerin tam listesi!
Yasakların geri geldiği il sayısı 40'a yükseldi! İşte tam liste
Bilim Kurulu'ndan Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uyarısı!
Bilim Kurulu'ndan Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uyarısı!
''Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini 3 ülke çıkarabilir''
''Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini 3 ülke çıkarabilir''
Bülent Arınç'tan yine AK Parti'yi karıştıracak açıklama
Bülent Arınç'tan yine AK Parti'yi karıştıracak açıklama
Abdulkadir Selvi, ''müjdecilerin'', ''Erdoğan paniği''ni yazdı
Abdulkadir Selvi, ''müjdecilerin'', ''Erdoğan paniği''ni yazdı
İşte Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde: ''Türkiye'ye 20 yıl yeter!''
İşte Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde: ''Türkiye'ye 20 yıl yeter!''
İkinci elde geri sayım başladı! İşte fiyatların düşeceği tarih
İkinci elde geri sayım başladı! İşte fiyatların düşeceği tarih
Erdoğan'ın ''müjdesi'' öncesi dolar, euro ve altın düşüşte!
Erdoğan'ın ''müjdesi'' öncesi dolar, euro ve altın düşüşte!
Cumhurbaşkanlığı'ndan peşpeşe Erdoğan için imalı paylaşımlar
Cumhurbaşkanlığı'ndan peşpeşe Erdoğan için imalı paylaşımlar
Ankara bunu konuşuyor: Önce ''müjde'' arkasından erken seçim mi ?
Ankara bunu konuşuyor: Önce ''müjde'' arkasından erken seçim mi ?
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM