Ramazan ayı ve tüketici harcamaları

Salgın hastalığın seyri artış eğilimi gösterip, yeni kısıtlamalar konuşulurken, hep birlikte yine bir Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyoruz. Genelde her Ramazan öncesinde olduğu gibi pide ekmek fiyatları, Ramazan kolileri ve gıda fiyatlarındaki artışlar yine gündeme gelmektedir. Aslında gıda fiyatlarındaki artışlar, sadece Ramazan ayında değil, artık her ay artış eğilimi gösterir hale gelmiştir.

Ayrıca, salgın hastalığa yakalanma riski ve korunma endişesi ile salgın hastalığın yarattığı olumsuz ekonomik etkilerden korunma telaşı tüm vatandaşlarımızı yakından etkilemiş bulunmaktadır. Tabir yerinde ise, hükümetin ve yerel yönetimlerin yardım ve desteklerine rağmen, sağlığımız ile geçim derdi arasında sıkışmış kalmış bulunuyoruz.

Bu nedenle, Ramazan ayı harcamalarınızda şunlara dikkat edin, şöyle alışveriş yapın veya şu saatlerde alışveriş yapmayın türü önerilerde bulunmak, biraz önceliğini yitirmiş bulunmaktadır.

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında, iftar saatlerinde lokantaların kapalı olacak olması, ticari işletmeler ve sosyal ilişkiler açısından olumsuzluk yaratırken, kişisel kanaatim olarak, abartılı iftar sofralarını kısıtlayacak olması açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada, iftar daveti veremeyecek olanlar, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak, sosyal yardımlaşma açısından daha yararlı bir görevi yerine getirebilirler. Bu kapsamda, bazı STK’ların ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı Ramazan kolileri yardım kampanyalarını, yerinde bulduğumu ifade etmek isterim.

Salgın hastalık sürecinde artış gösteren uzaktan satışlar (Elektronik ticaret) Ramazan ayında da artışını sürdürecektir. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden kendi yetiştirdikleri ürünleri pazarlayan çok sayıda kişi ile karşılaşıyoruz. Bu tür alışverişlere çok rağbet etmeyen bir kişi olarak, Manisa Kula’dan ekmek ve yumurta, Adana’dan portakal ve diğer narenciye ürünlerinden ben de satın aldım. Her iki alışverişten de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Gıda güvenliği açısından (Denetimden yoksun olmaları gerekçesiyle) tartışılan bu tür ürünlerin, yerelde üretiliyor olmaları ve doğallıkları hepimiz açısından tercih sebebi olabilmektedir. Bu tür satış yapan küçük işletmeleri teşvik etmek ve tüketicileri korumak açısından, bu tür satış yapan kişilere birer sertifika verilerek, kayıtlı hale getirilmeleri çok yararlı olacaktır. Biz tüketiciler açısından, güvenilir işletme ve kişileri tercih etmek, dolandırıcılara karşı dikkatli olmak her zamanki önceliğimiz olmalıdır.

Salgın hastalık sürecinde artış gösteren uzaktan satışlar ve paket servislerle birlikte, trafikteki motor kurye sayısında da gözle görülür artış yaşanmaktadır. Trafikte sağımızdan solumuzdan vızır vızır geçen, aniden önümüze karşımıza çıkan motor kuryeler, bu zorlu süreçte önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar. Salgın hastalığın seyrinin ve süresinin ne olacağı belirsizliğini korurken, motor kuryeler için trafikte özel tedbirler alınması, güzergahlar belirlenmesi, trafik güvenliği açısından önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’na ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir.

Salgın hastalığın olumsuz ekonomik etkileri devam ederken, bu yıl Ramazan ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın her zamankinden daha fazla olmasını ümit etmekteyiz. Hükümet, yerel yönetimler ve kişiler olarak, her birimize her zamankinden daha çok iş düşmektedir.

Tüketicilerimiz açısından ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun alışverişler yapmalarını, güvenilir işletmeleri tercih etmelerini, her zaman olduğu gibi yine önermek istiyoruz. Gösterişten uzak, huzurlu, mutlu ve bereketli iftar sofraları temennisiyle, sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. 11.04.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.