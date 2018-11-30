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  3. 24 Nisan 2019 22:09
Aydın Özdalga Aydın Özdalga aozdalga@gmail.com
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Sayın Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş'a özür borcunuz var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden milletvekili yapmadığı Barış Yarkadaş, CHP Liderini nasıl mahcup etti ?

Barış Yarkadaş, 25 yıllık usta bir gazeteci. Uzmanlık alanı da siyaset, özellikle de CHP. Onu muhtemelen haber kanallarındaki tartışma programlarından tanıyorsunuz. Yarkadaş ateşli bir CHP savunucusu ve iktidar eleştirmeni.

Gazeteci Yarkadaş, 2015 seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili oldu. Hem de, Genel Merkez kontenjanından değil. Yarkadaş İstanbul 1. Bölgeden katıldığı önseçimlerde, az farkla 2. sırada çıktı ve CHP İstanbul milletvekili oldu.

Barış Yarkadaş 4 yıllık milletvekilliği boyunca, partinin en aktif milletvekillerinden biri, belki de birincisi oldu. Nerede bir haksızlık varsa, orada Barış Yarkadaş vardı. Yargılanan gazetecilerin yanında, işten atılan işçilerin yanında, hep o vardı.

Yarkadaş, parti içi politikalarda aklına yatmayan bir şey olduğunda, Kılıçdaroğlu’nu eleştirmekten de çekinmedi.

Geçen yıl yapılan erken seçimde zaman azlığı nedeni ile önseçim yoktu. CHP Genel Merkezi anketler yaptırdı. İstanbul 1. Bölge anketlerinde Barış Yarkadaş bu kez 1. sırada çıktı.

Böyle çalışkan bir milletvekili, anketlerde de ilk sırada çıkınca ne yapılır ?

Herhalde en kötü 3. sıraya konur değil mi ?

Ama öyle olmadı. Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş’ı son sıraya bile koymayarak, meclis dışına itti.

Peki neden ?

Yanıtı çok basit. Barış Yarkadaş, ele avuca çıkmaz, inanmadığı  politikalara “ Eyvallah “ demeyen bir milletvekili idi. Yani makbul bir milletvekili profiline sahip değildi.

Bu olaydan sonra Barış Yarkadaş’ın küsmesi beklenirdi. Ama o küsmedi seçimlerde arkadaşları için çalıştı.

Seçim bitti, Barış Yarkadaş mesleğine döndü, haber kanallarında CHP’yi canla başla savunmaya devam etti.

Yarkadaş, 31 mart seçimleri öncesi de CHP için sabahlara kadar çalıştı.

İstanbul seçimlerinde, Büyükşehir Başkanlığı için sandıklarda yeniden sayımlar başladığında Barış  Yarkadaş yine sahnedeydi. Sabahlara kadar ilçe seçim kurullarında nöbet tutan Barış Yarkadaş, bir yandan da son sonuçları medya ile paylaştı.

Evet sayın Kılıçdaroğlu, şimdi size “ Barış Yarkadaş bir özürü hakketmedi mi ?” desek, haksız mıyız ?

Sayın Kılıçdaroğlu, unutmayın ki, yapılan  bu haksızlık, Barış Yarkadaş’a değil, idealist genç politikacı adaylarına yapılmış bir haksızlıktır.,

https://twitter.com/aydinozdalga

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