Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun İTÜ konuşması…

İç Denetçi olarak mensubu bulunduğum İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması” konulu toplantı ile Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu bugün misafir etti. Öğrenci, akademisyen ve idari personelin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantı, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Bakanlık görevi ve Fakülte Sınıf Arkadaşım Sevgili Orhan Çavuşoğlu’nun Amcasının Oğlu olarak önceden tanıdığım Sn. Çavuşoğlu’nu, ilk kez bir toplantıda dinleme ve yakından görme fırsatı buldum.

Kendisini, gerek sunumunu yaparken, gerekse soru cevap kısmında, bir siyasetçiden ziyade, düşüncelerini açıklıkla ifade eden bir devlet adamı ve sade, samimi bir vatandaş olarak gördüm. Konuşmalarında ve soru cevap kısmında, dünyadaki değişim ve gelişmeler ile birlikte, ülke dış politikasındaki hedef ve vizyonumuzu, uygulamalarımızı ve hatalarımızın olabileceğini açık yüreklilikle ifade ettiler. Basın mensuplarının toplantı salonundan çıkması sonrası soru cevap kısmına geçerken “Her şey sorabilirsiniz” şeklindeki yaklaşımı, kendisine güvenen samimi bir Dışişleri Bakanı portresi ortaya koydu. Öğrencilerin, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı zulme ilişkin yönelttiği soruların fazlalığı dikkat çekiciydi.

Sn. Çavuşoğlu’nu dinlerken, günlük siyasi tartışma ve kutuplaşmalardan yorulduğumuzu, siyasi söylevler duymak yerine, ülke yönetimine ilişkin bu tür bilgilendirme toplantılarının ve vatandaşlar ile doğrudan buluşmaların yararlı olacağını düşündüm. Keşke, vatandaşlar ile doğrudan buluşmaya yönelik benzer bilgilendirme toplantılarının daha sık yapılabilmesi sağlansa.

Dış politikaya ilişkin “Diğer ülkelerle ebedi dostluk ya da ebedi düşmanlık yoktur” sözü, bugün not aldığım önemli cümlelerinden biriydi. Oldukça yararlı geçtiğini düşündüğüm benzer toplantıların, ülkemizin her noktasında sıklıkla yapılmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)