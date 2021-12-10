Sevgili emekliler dikkat! Promosyon güncellemesi

Bankaların kendilerinden emekli maaşı alan ve taahhüütte bulunan emeklilere ödediği promosyon ücretinin her yıl BDDK tarafından yeniden belirlenmesi gerekçesiyle, bazı bankaların daha önce ödediği taahhüt promosyon ücretini geri alıp, yeni belirlenen (daha yüksek olan) promosyon ücreti üzerinden yeni taahhüt aldıkları, böylece, bankalara başvuran emeklilere daha yüksek taahhüt ücreti ödedikleri bilgisi ulaşmıştır.

Ayrıca bazı bankalar kampanyalar düzenleyerek, belirli bir tarihe kadar emekli maaşlarını bankalarına taşıyan emeklilere özel avantajlar sunmaktadır.

İki ayrı emeklimizden gelen mesajı aşağıda sizlerle aynen paylaşıyorum;

“Bende bu sabah giitim .benim de 2023 nisanda doluyormus 450 tl kesinti ödedim. 2000 tl 28 aralıkta hesabıma yatiracaklar. Hayirli olsun.”

“Sevgili dostlar bu sabah bankaya gittim, promosyon güncellemesi istedim, onlar taahhüt verdiğimde aldığım 418 TL. keserek 2000 TL yi iki gün içinde hesabıma yatıracaklar.

Aralık sonuna kadar mutlaka yaptırın, iyi harcamalar.”

Emekli maaşı alan vatandaşlarımızın bankalarına müraacaat etmelerinde, promosyon güncellemesi hakkında bilgi almalarında yarar bulunmaktadır. Bankalara göre taahhüt ücreti tutarı ve ödeme şartları değişmektedir. Bu nedenle emeklilerimiz, kendi şartlarına en uygun bankayı seçmeye özen göstermelidirler.

Uygulama konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bankaların kamuoyunu ve emeklileri süresinde, doğru bilgilendirmesinde yarar bulunmaktadır.

Kamuoyunun ve emeklilerimizin bilgisine sunuyorum.

Saygılarımla.10.12.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.