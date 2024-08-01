SGK ve vergi borçlarının ödenmesinde belediye başkanlarının yönetim anlayışları

Kamuoyunda, bazı belediyelerin SGK ve vergi borçlarını bilerek ödemediği algısı bulunmaktadır. Bunda, af/taksitlendirme beklentisi, başkaları da ödemiyor anlayışı, siyasi vaatlerini gerçekleştirme hedefleri ile personel ödemelerine öncelik verme anlayışları etkili olmaktadır.

Öte yandan, borçlu oldukları halde, siyasi amaçlarla yeni personel almaya devam etmişlerdir. Ayrıca, kişisel zenginliklerine zenginlik katan, etrafını ve partililerini zengin eden bazı Belediye Başkanlarına da kamuoyunda rastlıyoruz.

Bugün ise, hükümetin adımı üzerine Belediyelerin SGK’na olan borçlarını kamuoyunda tartışıyoruz. Hükümetin adımını siyasi olarak değerlendirip, muhalif belediyelerin engellenmeye çalışıldığını iddia ediyoruz. Bazen de, önceki belediye yönetimlerini suçluyoruz. Ortadaki gerçek ise, bazı belediyelerin birikmiş yüksek tutarlı SGK borçlarının olduğu gerçeğidir.

Belediyelerin SGK borçlarının tahsilinde, siyasi parti ve belediye ayrımı yapılmaksızın eşit uygulama yapılmalıdır. Bu konuda, mevcut ve önceki dönemlerden gelen borçların ödenmesini sağlamak amacıyla, tüm belediyelere ödeme kolaylığı sağlanabilir. Ödeme kolaylığı ile birlikte, bundan sonra oluşabilecek borçlar için Belediye Başkanlarının ve yöneticilerinin mali sorumluluklarına ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapılabilir.

Sonuç olarak, Belediye Başkanları kamu alacağı niteliğindeki SGK ve vergi borçlarının süresinde ödenmesine öncelik vermelidir. Yönetim stratejilerini bu anlayış ile oluşturmalıdır. SGK ve vergi borçlarını süresinde ödeyen belediyeleri de takdir etmek gerektiğine inanıyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)