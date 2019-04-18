Adalet herkese lazım...

Geçtiğimiz günlerde oğlum e-Devlet’ime baktı ve anne senin 3 tane bekleyen davan varmış dedi. Nedir dedim bir tanesi arabam üzerinde şerh varmış satamıyormuşum, ben müşteki yani madur olanmışım. Diğeri de sahibi olduğum haber sitesine kesilen bir ceza imiş bu da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından takip ediliyormuş. Yani ikisi de birbirinden saçma. Araba olan; satın aldığım galeri yurtdışından getirtmiş sanırım vergisi göya ödenmemiş.

Şimdi devlet benim malıma el koyuyormuş ceza keseceklermiş. Ben dünyanın vergisini ödüyorum, galeri bana dünya parasına satıyor ama sonra bir de devlet galeriden alması gereken parayı öyle bir şey varsa, benden almak istiyor, arabamı ne satabiliyorum, ne devir edebiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir iş. Diğer davalar ise en az onun kadar acayip; Burada da bizim editörümüz, herhangi bir siteden kaynak göstererek bir haber almış, o haber Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansının haberiymiş biz kaynak bile göstersek o haberi kullanamazmışız.

Peki bizim bundan haberimiz var mı? Yani bir uyarı ya da başka haber veren bir bildiri gelmiş mi de konu Ağır Ceza’lık olmuş. Orası belli değil normalde 700 lira gibi bir ödeme yetecekken, biz haberimiz olmadığı için, bu ceza katlanmış ve avukat paraları faizlerle birlikte 10.000 lirayı geçmiş. Ödenmez ise de yine haberimiz yokken, beni gelip alıp hapise koyacaklar. Kimi kime şikayet edeceksin. Korkunç, kimse bu noktada bana adaletten falan bahsetmesin.

Sonra bizi niye Avrupa’ ya şikayet ediyorlar, çocuklarımız iş bulamayınca niye Avrupa’ ya gidiyor diye şikayet etmesin kimse. Sadece kendinden olanı kayırdığın onun dışındaki herkese acımasızca davrandığın bir düzen içerisinde kimse haktan hukuktan bahsetmesin.

Kılıçdaroğlu’ na yumruk

Geçen haftanın en çok konuşulan haberi Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ na, şehit cenazesinde yapılan yumruklu saldırı ve önlenen linç hareketiydi. Hepimiz gerildik haliyle, daha ayakta zor duran adam neymiş efendim, teröristlerle kucak kucağa gördüğü Ana muhalefet liderine gaza gelip bir tane yumruk patlatmış.

Sonra da mahkemece serbest bırakılmış, pişkin pişkin sırıtarak ortada dolaşıyor. Hani bu konuda bu saldırı muhalefet partisine yapıldı, bu medeniyetten uzak adamlar bize bir şey yapmaz diye düşünüyorsa, hiç öyle düşünmesin. Zaten muhakeme yeteneği olmayan, davranışı ilkel saldırı biçiminde gerçekleşecek yapıda insanlar, market poşeti 25 kuruş oldu diye benzer saldırıları hukumete de yapar. Hiç öyle bunlar bizden yana diye düşünmesin.

Cehalet bir kesim için değil, herkes için tehlikelidir. Saldıran köpek ya da hayvan gibi düşünün bir şeyden korkar ve yerli yersiz düşünmeden gelir ısırır bu da bunun gibi. Kimi yanınıza çektiğinize iyi bakın, bu gün hoşunuza giden saldırıda yarın siz kurban oluverirsiniz aman diyeyim.

Otobüste kadına taciz

Gün geçmiyor ki, metrobüslerde bir kadın tacize uğramasın yine böyle bir olay olmuş; kadın metrobüste otururken yanına bir adam gelmiş, kadına yakın temasta bulunmuş, kadın dönüp bir baksın ki adam uygunsuz vaziyetde, pantolonun önü ıslanmış, yahu siz nasıl medeniyetsiz, nasıl cahil, nasıl utanmaz insanlarsınız. Nasıl yolda gördüğünüz, otobüsün koltuğunda oturan kadına böyle iğrenç bir tacizde bulunursunuz?

Hiç mi mahçub olmassınız, hiç mi insanlığınızı sorgulamazsınız, hiç mi anneniz, kızkardeşiniz bir şeyiniz yok, nasıl bu kadar çirkinleşirsiniz? Hani yanlış anlaşılmasın dondurma reklamlarını bir vakit bir kadın fuhuşiyat olarak nitelemişti o bile bir ters gelmişti, çünkü adı üstünde dondurma reklamı 5 saniyede ne kadar tahrik edici olabilir. Onu çekici bulmaktan bahsetmiyorum, kadın yolda metrobüste koltuğunda oturuyor, tahrik edici bir durum yok.

Yine hayvan benzetmesi yapacağım kimse kusura bakmasın ya da baksın. Biraz edep yahu biraz insan olun artık. Nereye gidiyor bu ülke ne zaman sokaklar bu kadar güvensiz, yakışıksız, kalitesiz oldu? Hiç insanlara tepeden bakmayın edebiyatına başlamayın. Daha ötesi yok bu olanların…Bir de sonra ne görüyoruz bu sapıklar, cahiller serbest kalmış ama twit atan aydın, entelektüel, yazar vs içeride hapiste. Anlaşılan bıçak kemiğe dayanmış, dünyanın çivisi çıkmış. Şu iktidar ne yapsa peşinde koşup, onlardan nemalanan gazeteci bozuntuları varya onlar şu cahillere iki kelime laf etse de en azından bir işe yarasalar ne de olsa onlar birbirlerinin dilinden anlarlar, belki 40 yılda bir bir işe yararlar….

Sözün Özü; ‘Adaletin olmadığı yerde, ahlaktan bahsedilemez’ Montaigne