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Sıfır otomobil satışlarında teslimat sürelerine ilişkin şikayetler artıyor

Levent Gözaçan Levent Gözaçan leventgozacan@gmail.com Tüm Yazıları
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkan Levent Küçük yazdı: Sıfır otomobil satışlarında teslimat sürelerine ilişkin şikayetler artıyor

Son günlerde Derneğimize ulaşan tüketicilerimiz, peşinat ödemelerine rağmen bazı otomobil bayilerinin taahhüt ettikleri tarihlerde sıfır araçları teslim etmediklerini, bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir tüketicimiz, araç bedelinin % 50’sine isabet eden yaklaşık 585 Bin TL’yi ödemesine rağmen aracının süresinde teslim edilmediğini, hala araç teslimini beklediğini bildirmiştir.

Sıfır otomobil bayileri, ana distribütörlerin kendilerine araç teslimatı yapmadığını ya da araçların uluslararası nakliyesinde sorunlar yaşandığını gerekçe göstererek, çözüm için ana distribütörler ile irtibata geçilmesini önermektedir.

Tüketiciler açısından, hem araçtan yoksun kalınmakta (Yararlanamama) hem de ödemiş bulundukları yüksek tutarlı peşinatların bayiler tarafından faizsiz kullanılması (Alternatif maliyet) nedenleriyle zarara uğramaktadırlar.

Bu tür satın alımlarda bayiler ile mutlaka yazılı sözleşme yapılması ve araçların süresinde teslim edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların açıkca sözleşmede belirtilmesi yararlı olacaktır. Otomotiv sektörü açısından güven kaybına neden olan bu tür uygulamaların önüne geçilerek, tüketicilerin maddi ve manevi zararları mutlaka giderilmelidir.

Otomotiv sektör temsilcileri ile kamu yetkililerinin yaşanan sorunların çözümüne yönelik acilen girişimde bulunması yerinde olacaktır. Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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