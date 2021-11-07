Sigara içme yasağında tehlikeli gidişat...

Salgın hastalık kısıtlama günleri sonrası çarşı ve pazarda, alışveriş yerlerinde, cafe, lokanta ve restaurant gibi hizmet işletmelerinde, bir hareketlilik, bir insan kalabalığı gözlemliyoruz. Herkes, kendi bütçesine, kişisel zevkine göre bir şeyler satın alıyor, gününü, zamanını en iyi şekilde değerlenirmek istiyor. Tabir yerinde ise, salgın hastalık kısıtlama günleri sonrası “Kendimizi sokağa atmış” bulunuyoruz.

Bilindiği üzere kapalı mekanlarda sigara içme yasağı bulunmakta olup, hem sigara içenlere, hem de işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağı uygulamasında, ülke olarak eskiye nazaran epey mesafe kattettiğimizi düşünüyorum. Toplu yaşamın olduğu bazı açık alanlarda bile yasak uygulayarak, “Dumansız hayat” bilinci oluşturmayı öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz.

Yılda bir iki kez keyif sigarası içme dışında, sigara içme alışkanlığı hiç olmayan biri olarak, başta kapalı mekanlar olmak üzere, sigara içme yasağı uygulamasından çok memnun olduğumu rahatlıkla ifade edebilirim.

İnsanların “Kendini sokağa atması” ile birlikte cafe, lokanta, restaurant gibi hizmet işletmelerinin kapalı mekanlarında, sigara içme yasağı uygulamasında bir tolerans, bir kontrolsüzlük halini gözlemliyorum. Bulunduğum ortamlarda isteyenlerin rahatlıkla sigara içebildiğini ve işletmelerin de buna izin verdiğini gözlemledim. Önceleri, en azından bir uyarı yapılır, gizli içmeleri tavsiye edilir veya sigara içmenin kesinlikle yasak olduğu söylenirdi. Salgın hastalık kısıtlama günleri sonrası hem sigara içen müşterilerde hem de işletmelerde bir boşvermişlik, bir kontrolsüzlük hali hakim görünmektedir.

Bu yazıyı kaleme alırken, tüm hizmet işletmelerini töhmet altında bırakmak ya da onları hedef göstermek istemediğimi içtenlikle ifade etmek istiyorum. Ancak, gözlemlerimi sizlerle paylaşarak, insan ve toplum sağlığımız açısından çok önemli bir yeri olan sigara içme yasağına ve “Dumansız hayat” bilinci oluşturmaya dikkat çekmek istiyorum.

Bu açıdan, sigara içen kullanıcılara, işletme yöneticilerine ve denetimle görevli tüm yetkililere çağrıda bulunarak, sigara içme yasağı uygulamasında elde ettiğimiz kazanımları lütfen kaybetmeyelim diyorum.

Sağlıklı ve mutlu, güzel günler diliyorum. Saygılarımla. 07.11.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.